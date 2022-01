SC Paderborn holt Michel-Ersatz aus Russland

Ramil Sitdikov via www.imago-images.de

Paderborn sichert sich die Dienste von Kemal Ademi

Fußball-Zweitligist SC Paderborn hat nach dem Verlust von Torjäger Sven Michel einen neuen Angreifer verpflichtet. Der Schweizer Kemal Ademi kommt vom russischen Erstligisten FK Khimki und erhält einen Vertrag bis zum Saisonende.

Das teilte der SCP am Montagabend mit. Michel hatte sich zuvor dem Erstligisten Union Berlin angeschlossen, dort ersetzt er Max Kruse.

Mit Kemal #Ademi haben wir einen neuen Stürmer verpflichtet. Der 26-Jährige kommt vom russischen Club FK Khimki zu uns an die Pader. Willkommen in Paderborn, Kemal! 🙌 | https://t.co/JqUo3P8cG1 | #SCP07 pic.twitter.com/5JHeA2Vk8A — SC Paderborn 07 (@SCPaderborn07) 31. Januar 2022

Ademi werde "mit seiner internationalen Erfahrung und dem Gardemaß von 1,95 Metern unseren Kader bereichern", sagte Paderborns Sport-Geschäftsführer Fabian Wohlgemuth.

Ademi, in Villingen-Schwenningen geboren, spielte bereits für die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim. Den Durchbruch schaffte er in der Saison 2019/2020 beim Schweizer Topklub FC Basel. Über Fenerbahce wechselte er dann im Sommer 2021 in die russische Liga.