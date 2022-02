Kahn kassiert fiesen Spruch von Ex-Bayern-Star

Frank Hoermann / SVEN SIMON via www.imago-images.d

Oliver Kahn, Vorstandsvorsitzender beim FC Bayern, hat einen Spruch kassiert

Tiefschlag für den Titan: Ein allzu euphorischer Tweet zur Allianz-Arena-Premiere des Frauenteams ist Oliver Kahn, seines Zeichens Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München, ganz schön um die Ohren geflogen.

Am Dienstag machte die frohe Kunde die Runde: Am 22. März treten die Fußballerinnen des FC Bayern erstmals auf großer Bühne auf. Das Viertelfinale der Champions League gegen das französische Topteam Paris Saint-Germain findet in der Allianz Arena statt.

Normalerweise tragen die FCB-Frauen ihre Heimspiele am Bayern-Campus aus. Derzeit erlaubt die Regierung wegen der Corona-Pandemie in der 75.000 Zuschauer fassenden Allianz Arena 10.000 Fans.

Bayern-Boss Oliver Kahn nutzte die Gelegenheit und teilte via Twitter seine Freude über die bemerkenswerte Premiere. "Wir freuen uns sehr über diesen Meilenstein in der über 50-jährigen Geschichte unserer Frauenfußball-Abteilung", frohlockte der 52-Jährige.

Die Mannschaft von Trainer Jens Scheuer bekomme, so Kahn weiter, "die Bühne, die sie verdient hat". Er hoffe, dass "die Rahmenbedingungen ein Fußballfest zulassen, bei dem viele Bayern-Fans unsere Frauen in der Allianz Arena unterstützen werden."

FC Bayern: Kahn kassiert frechen Spruch

Offenbar stießen Kahns Worte nicht überall auf Gegenliebe. Die ehemalige Nationalspielerin Verena Schweers ließ sich gar zu einer kleinen Stichelei hinreißen.

"Wieder mal ein schönes Statement von einem Offiziellen - Im Stadion hab ich dich aber noch nie gesehen", antwortete die frühere Bayern-Verteidigerin auf Kahns Tweet. Der beigefügte Zwinker-Smiley machte zugleich deutlich, dass ihre Replik nicht böse gemeint war.

Yes @OliverKahn ! Wieder mal ein schönes Statement von einem Offiziellen - Im Stadion hab ich dich aber noch nie gesehen 😉 Auf gehts…packmas an…. https://t.co/YxdxSLEzJw — Verena Schweers (@vereni2205) 1. Februar 2022

Vor fünf Jahren war es im Viertelfinale der Königsklasse schon einmal zum Duell der Bayern-Frauen mit PSG gekommen. Damals hatten 7.300 Zuschauer die Partie im Grünwalder Stadion verfolgt. Am 22. März dürften noch mehr Fans dabei sein - vielleicht schaut Oliver Kahn ja auch vorbei ...