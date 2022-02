Wechsel nach Gladbach? Schröder legt sich mit Reporter an

Tim Rehbein/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Rouven Schröder vom FC Schalke 04 wird in Gladbach gehandelt

Sportdirektor Rouven Schröder vom FC Schalke 04 hat mit einem emotionalen Ausbruch in einem TV-Interview auf die Gerüchte um einen Wechsel zu Borussia Mönchengladbach reagiert.

"Ich bin total entspannt, ich fühle mich auf Schalke wohl. Wir haben hier etwas angefangen und richtig investiert, super viele Transfers gestemmt", stellte Schröder im Gespräch mit "Sky" klar.

Er müsse sich "nicht leiten lassen von irgendwelchen Dingen", kommentierte der 46-Jährige die Aussage des Reporters, mehrere Gladbacher Insider berichteten von einem nahezu perfekten Wechsel an den Niederrhein im Sommer.

Rücktritt von Max Eberl "ging unter die Haut"

Er müsse "nichts zumachen, wo nichts aufgegangen ist", ergänzte Schröder im Hinblick auf die Bitte nach einem klaren Dementi der Spekulationen. "Wenn ich mich nicht dazu äußere und nichts dementiere, ist das für mich ein ganz normaler Prozess, weil ich auf Schalke bin."

Auf nochmalige Nachfrage des Reporters entgegnete der S04-Manager genervt: "Wenn du mich jetzt in ein Thema verstricken willst, dann machen wir einfach weiter. Nächste Frage, bitte! Ich muss mich dazu jetzt nicht mehrfach äußern."

Zu Beginn des Interviews hatte Schröder in nachdenklichen Worten über den Rücktritt von Gladbach-Sportdirektor Max Eberl gesprochen. "Das ging unter die Haut und wenn wir nicht aufpassen, werden weitere folgen. Da fange ich selbst bei mir hier im eigenen Unternehmen an. Man muss auch mal auf den Kollegen und Mitmenschen gucken und sagen: 'Fahr' mal runter, heute machst du mal weniger und gehst nach Hause.'"

FC Schalke 04: Zahlreiche Medienanfragen für Rouven Schröder

Eberl hatte in einer tränenreichen Pressekonferenz am vergangenen Freitag sein Ausscheiden wegen psychischer Erschöpfung erklärt.

Danach sei aufgrund der sofort aufkommenden Gerüchte um seine Person einiges auf ihn "eingeprasselt", klagte Schröder, der von versuchten Kontaktaufnahmen seitens der Medien "bis in die Nacht und weiter am nächsten Morgen" berichtete. Deswegen habe er sich am Wochenende "rar gemacht".

Schröder ergänzte: "Ich konnte nicht alle Anfragen zu diesem Thema bedienen und wollte das auch nicht."