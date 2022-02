Sonderrechte von Manuel Neuer beim FC Bayern enthüllt

Mladen Lackovic via www.imago-images.de

Manuel Neuer hat beim FC Bayern offenbar einige Freiheiten

Geht es um seine absoluten Topstars weicht der FC Bayern durchaus mal vom eigenen Dogma ab, mit Profis jenseits der 30 nur um ein Jahr zu verlängern. Für Manuel Neuer macht man in diesem Fall angeblich sogar eine enorme Ausnahme. Offenbar nicht die einzige Extrawurst, über die der Keeper sich beim Rekordmeister freuen darf.

Manuel Neuer darf beim FC Bayern angeblich selbst entscheiden, wann er wieviel trainiert, enthüllt die "Bild". Rücksprache hält der 35-Jährige demnach nur mit Torwart-Trainer Toni Tapalovic, einem seiner engsten Vertrauten.

Dadurch erklärt sich aber, dass Neuer zuletzt häufiger nicht beim Teamtraining weilte. Am Dienstag absolvierte der deutsche Nationalmannschaftskapitän zum Beispiel nur eine individuelle Einheit, am Mittwoch stand er hingegen mit dem Team auf dem Rasen.

Bedingt wird der reduzierte Umfang dem Bericht zufolge auch durch Neuers Infektion mit dem Corona-Virus zu Beginn des Jahres.

Zwar kehrte der Routinier schnell nach Beendigung seiner Quarantäne wieder ins Tor der Münchner zurück. Der FC Bayern soll aber darauf achten, dass Neuer es nicht übertreibt, und die Belastung steuert, heißt es.

Mehr dazu: Manuel Neuer fehlt im Training des FC Bayern

FC Bayern: Julian Nagelsmann hat "volles Vertrauen" in Manuel Neuer

Coach Julian Nagelsmann soll mit dem Vorgehen übrigens absolut einverstanden sein. Der 34-jährige Übungsleiter habe "volles Vertrauen" in Neuer und überlasse die Trainingsdosierung dem Routinier selbst, so die "Bild".

Welche Ausnahmestellung Neuer beim FC Bayern genießt, beweisen auch Berichte, denen zufolge Neuer einen "Rentenvertrag" erhalten wird.

Mitte Januar hatten unter anderem "Bild" und "Sportbuzzer" berichtet, dass eine Verlängerung mit Neuer bis 2025 unmittelbar bevorstehe. Der Schlussmann wäre mit Ablauf des kolportierten Vertrages dann stolze 39 Jahre alt.

Neuer reagierte zwar zurückhaltend und betonte gegenüber "DAZN": "Der aktuelle Stand ist, der Vertrag läuft bis 2023 und alles andere ist jetzt Spekulation".

FC Bayern: Manuel Neuer auch mit 40 noch im Tor?

Worte aus der Chefetage an der Säbener Straße legen aber nahe, dass man weiter auf die aktuelle Nummer eins setzen wird.

Vorstandschef Oliver Kahn hob unlängst hervor, dass er Neuer sogar zutraut, mit 40 noch im Tor zu stehen. "Da bin ich absolut überzeugt, weil ich glaube, Manuel bricht alle Rekorde und lässt nichts mehr für mich übrig", sagte der frühere Weltklassetorhüter. "Er ist wie Bayern München so ist, was Titel, was persönliche Auszeichnungen und Rekorde anbelangt. Er ist sehr, sehr gefräßig und zeigt keine Ermüdungserscheinungen."