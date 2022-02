Comunio-Geheimtipp: Ex-BVB-Juwel blüht in Bochum auf

Gladys Chai von der Laage via www.imago-images.de

Patrick Osterhage erhält beim VfL Bochum immer mehr Spielzeit

Comunio und sport.de präsentieren Euch jede Woche einen Bundesliga-Spieler, der noch unter dem Radar läuft und von dem in Kürze eine deutliche Marktwertsteigerung zu erwarten ist - heute mit dem Bochumer Patrick Osterhage.

Die aktuellen Comunio-Stats

Marktwert: 380.000

Punkte: 8

Punkte pro Spiel: 1,6

Darum wird Osterhage unterschätzt

Patrick Osterhage spielt seine erste Bundesliga-Saison und kam bis zum 16. Spieltag erst einmal zum Einsatz. Viermal musste der 22-Jährige in der Bundesliga sogar auf der Tribüne Platz nehmen.

Als Sechser – so schien es – gab es für den Sommer-Neuzugang gegen etablierte Kräfte wie Anthony Losilla und Robert Tesche keinen Platz für ihn. Sein Marktwert sank von einer Million zu Beginn bis nahezu zum unteren Ende. Ein perfekter Zeitpunkt zum Investieren!

Das macht Osterhage so stark

Osterhage hat sich inzwischen in der Bundesliga akklimatisiert und wird für Thomas Reis ein zunehmend wichtiger Faktor. In den letzten sechs Spielen kam er viermal zum Einsatz und stand sogar einmal in der Startelf. Die Partie gegen Hertha am vergangenen Freitag dürfte seinen Platz in der Kaderhierarchie dabei deutlich verbessert haben: Nach dem Ausfall von Losilla entschied sich Reis zunächst für Routinier Tesche in der Startelf, der allerdings überhaupt nicht überzeugen konnte. So reagierte der Coach bereits zur Halbzeit und brachte Osterhage für Tesche – mit Erfolg!

Bochum war deutlich griffiger und kam noch zum Ausgleich. Osterhage nahm dabei in 45 Minuten noch satte fünf Punkte mit. Dabei hatte er für eine Halbzeit beachtliche 18 Zweikämpfe geführt (Tesche zuvor nur elf) und 50 Prozent davon auch gewonnen. Zwei angefangene Bälle, zwei Tackles und ein geblockter Schuss rundeten das Bild einer mehr als soliden Defensivleistung ab. Im Spielaufbau überzeugte Osterhage mit einem "wichtigen Pass", zwei langen angekommen Zuspielen (von zwei Versuchen) und einer Torschussvorlage.

Dieses Potenzial hat Osterhage

Man muss sich nichts vormachen: Anthony Losilla wird beim VfL weiterhin gesetzt sein. Dennoch hat sich Osterhage nun – das dürfte klar sein – an Aufstiegsheld Tesche vorbeigeschlichen. "Seine Entwicklung ist prima, es ist abzusehen, dass er in der Rückrunde viel häufiger zum Einsatz kommt als bisher", lobte Reis Osterhage zuletzt. Dabei muss er auch gar nicht zwingend in Konkurrenz zum defensiven Losilla stehen, sondern könnte auch auf den Halbpositionen spielen, wie Reis sein Profil beschreibt: "Er ist ein idealer Box-to-box-Spieler mit viel Tiefgang, er ist technisch gut ausgebildet, stark auch im Zweikampf."

Weitere Einsätze sind also für einen aktuellen Spottpreis, bei dem man wirklich nichts verlieren kann, garantiert. Hinzu kommt aber auch noch das enorme Entwicklungspotenzial Osterhages, der immerhin bei Borussia Dortmund ausgebildet wurde und für die deutsche U19 auflief. Einzig eine lange Knieverletzung warf den Mann, der in jungen Jahren gerne mal mit Leon Goretzka verglichen wurde, aus der Bahn. Nun scheint er davon endgültig rehabilitiert. Osterhage wird – da sind wir uns sicher – ein Stammspieler in der Bundesliga. Früher oder später.

Karol Herrmann

