Gewicht enthüllt! Süle-Fitness wieder Thema bei Bayern

Philippe Ruiz via www.imago-images.de

Niklas Süle am Mittwoch beim Mannschaftstraining des FC Bayern

Niklas Süle bestimmt seit Wochenbeginn die Schlagzeilen der Bundesliga-Presse. Nachdem sein bevorstehender Wechsel vom FC Bayern zum BVB bekannt gegeben wurde, war der Nationalspieler in der Berichterstattung zuletzt omnipräsent. Jetzt holt den Bayern-Star ein altbekanntes Thema wieder ein: Süle soll erneut mit Gewichtsproblemen zu kämpfen haben.

Wie der "kicker" enthüllte, war der 26-Jährige mit mehr als vier Kilogramm zu viel aus dem Weihnachtsurlaub zurückgekehrt. Laut dem Fachmagazin war für Süle, der 1,95 Meter misst, eine Gewichts-Obergrenze von 100 Kilogramm festgelegt worden. Bei der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs im Januar soll der Innenverteidiger aber 104 Kilo auf die Waage gebracht haben.

Beileibe nicht das erste Mal, dass der Abwehrspieler mit Gewichtsproblemen zu kämpfen hat. Schon Jupp Heynckes, der Süle in seinem ersten Bayern-Jahr knapp neun Monate lang coachte, hatte den Defensiv-Hünen immer wieder für seine hervorragenden fußballerischen Qualitäten gelobt, aber eine professionellere Einstellung zur eigenen Fitness angemahnt.

Süle wurde mit dem FC Bayern schon viermal Deutscher Meister

Wie es in dem Medienbericht weiter heißt, geht der Bayern-Star ziemlich relaxt mit seinen Gewichtsschwankungen um. So soll er "im kleinen Kreis" in München betont haben, keine sonderliche Änderung seines Lebensstils in Betracht zu ziehen. Schließlich habe er es mit einer "relativierten Professionalität" bis heute zum 37-maligen Nationalspieler geschafft.

Beim FC Bayern ist Süle seit viereinhalb Jahren zudem fester Bestandteil des Erfolgskaders, der unter anderem vier deutsche Meisterschaften, zwei DFB-Pokalsiege und einen Champions-League-Titel feierte.

Wie erbost Süles Cheftrainer beim FC Bayern, Julian Nagelsmann, über das vermeintliche Übergewicht seines Abwehrspielers gewesen ist, ist derweil nicht überliefert.

Seinen Spielanteilen taten die Extra-Kilos zum Jahresstart bisher zumindest keinen Abbruch. Seit dem Rückrundenstart hat Süle in allen Bundesliga-Spielen des FC Bayern auf dem Feld gestanden.

Im kommenden Sommer wechselt der gebürtige Frankfurter nach dann fünf Jahren beim FC Bayern ablösefrei zu Borussia Dortmund.