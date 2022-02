Adeyemi mit Kampfansage an den FC Bayern

FrankHoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Karim Adeyemi zeigt sich vor dem Duell mit dem FC Bayern selbstbewusst

Während der FC Bayern in der Fußball-Bundesliga einen komfortablen Vorsprung auf Borussia Dortmund hat, geht es für die Münchner im Achtelfinale der Champions League wieder bei Null los. Gegner RB Salzburg präsentiert sich vor den beiden Duellen in der Königsklasse schon einmal äußert selbstbewusst.

Am Samstag (15:30) geht es für den FC Bayern in der Bundesliga gegen den VfL Bochum weiter. Anschließend reist der Rekordmeister am Mittwoch (21 Uhr) zum Achtelfinal-Hinspiel der Champions League nach Salzburg. Die Österreicher um den deutschen Nationalspieler Karim Adeyemi zeigen sich vor dem Aufeinandertreffen angriffslustig.

So schickte der DFB-Angreifer nach dem 2:1-Erfolg über Rapid Wien am Freitagabend eine Kampfansage in Richtung München.

"Wie gesagt, Bayern ist eine Top-Mannschaft, aber alle Karten sind offen. Wir gehen da rein und natürlich wollen wir das Spiel gewinnen. In der Champions League ist alles möglich, wie schon oft gesagt und natürlich freuen wir uns auf das Spiel", sagte Adeyemi gegenüber "Sky".

FC Bayern Favorit? Adeyemi kontert

Auf die Frage, ob der FC Bayern im Achtelfinale der Favorit sei, antwortete der 20-Jährige: "In unseren Augen nicht. Wir spielen, um zu gewinnen. Wir spielen nicht, um Unentschieden zu spielen. Natürlich wollen wir das erste Spiel da gewinnen. Und mal gucken, wie es dann läuft."

Die Salzburger rangieren in der österreichischen Bundesliga derzeit ebenfalls an der Tabellenspitze. In der Gruppenphase der Champions League hatte es RB mit dem FC Sevilla, VfL Wolfsburg sowie dem OSC Lille zu tun.

Dabei landete Salzburg auf dem zweiten Platz, der die Qualifikation für das Achtelfinale bedeutete. Während die K.o.-Phase der Königsklasse für die Österreicher noch Neuland ist, ist der FC Bayern hier seit Jahren Dauergast. Das Rückspiel findet übrigens am 8. März in München statt.