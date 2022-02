Unklare Torwart-Frage auf Schalke: Schröder gibt Update

Revierfoto via www.imago-images.de

Rouven Schröder bastelt weiter am Kader des FC Schalke

Die Torhüterfrage ist beim FC Schalke 04 weiterhin eine ziemlich pikante. Ex-Kapitän Ralf Fährmann sitzt weiterhin nur auf der Bank, hat aber noch einen langfristigen Vertrag. Die Arbeitspapiere von Stammkeeper Martin Fraisl und Routinier Michael Langer laufen derweil im Sommer aus, bisher ist bei ihnen noch keine Entscheidung gefallen. Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder informierte jetzt über den aktuellen Stand in der Torwart-Angelegenheit.

Der S04-Manager, der im letzten Jahr nahezu den kompletten Profi-Kader der Gelsenkirchener ausgetauscht und Zweitliga-tauglich gemacht hatte, erklärte hinsichtlich der Planungen zwischen den Schalker Torpfosten gegenüber der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" vielsagend: "Wir sondieren den Markt auf allen Positionen, auch auf der Torhüter-Position. Da geht es auch um Liga-Zugehörigkeit und Verfügbarkeit."

Aktuell ist der Österreicher Fraisl als Stammkeeper gesetzt, konnte seine herausragenden Eindrücke aus den ersten Zu-Null-Spielen im Herbst 2021 aber nicht nachhaltig bestätigen. Im Falle einer Bundesliga-Rückkehr ist keinesfalls ausgeschlossen, dass der Vertrag mit Fraisl nicht verlängert und sich nach einer neuen Nummer eins umgeschaut wird.

Gegen den derzeitigen Platzhirschen Fraisl spricht vor allem seine Unerfahrenheit in einer europäischen Top-Liga im Falle des Aufstiegs. Mit 28 Jahren hat Fraisl bisher "nur" in den Niederlanden und in Rumänien erstklassig gespielt. In Österreich beim Floridsdorfer AC und in Deutschland beim SV Sandhausen und FC Schalke hatte es bis dato nur für die zweithöchste Spielklasse gereicht.

Fährmann steht noch bis 2025 beim FC Schalke unter Vertrag

S04-Urgestein Ralf Fährmann hat erst im letzten Jahr sein Arbeitspapier zu angepassten Bezügen bis 2025 verlängert und wird den Knappen wohl erhalten bleiben, ebenso wie der derzeit am Knie verletzte dritter Keeper Michael Langer.

Der 37-Jährige wird vor allem für sein Standing innerhalb des Profi-Kaders weiterhin von Sportdirektor Schröder geschätzt. Auf den Routinier angesprochen meinte er: "Langer kommt bald zurück. Er ist ein sehr wichtiger Faktor, gerade verbal in der Kabine."