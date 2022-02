Zorc erinnert BVB-Stars an "Eier"-Ansage

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Die BVB-Bosse machen sich ein eigenes Bild vom Training der Mannschaft

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat mit dem fulminanten 6:0-Kantersieg nur teilweise Wiedergutmachung betrieben, sagt Sportdirektor Michael Zorc. Er sieht die Spieler des BVB im Rückspiel der Europa-League-Playoffs gegen die Rangers einmal mehr in der Pflicht.

"Gladbach war mit Abpfiff für mich abgehakt", stellt Michael Zorc im Gespräch mit den "Ruhr Nachrichten" klar. Ja, seine Borussia habe eine erste und sehr gute Reaktion auf die peinliche 2:4-Schlappe im Playoff-Hinspiel der Europa League gezeigt.

Dies sei aber nur der Anfang, denn es brodelt noch immer im BVB-Macher.

Zorc hatte seinen Spielern nach der Niederlage gegen Glasgow ein vernichtendes Zeugnis ausgestellt. Zorc polterte bei "Bild" über eine "peinliche Vorstellung, eine blamable Leistung". Die Mannschaft von Cheftrainer Marco Rose habe "lahmarschig" agiert und müsse nun, "wenn sie Eier hat", im Rückspiel die Zwei-Tore-Hypothek wieder wett machen.

Zorc lobt BVB-Reservist Pongracic

Und so war es auch nicht die taktische Umstellung von Rose zurück auf die Dreierkette, die Dortmund den Sieg gegen Gladbach bescherte. "Wie erfolgreich wir spielen, ist bei uns keine Frage der taktischen Anordnung", betonte Zorc. Beim BVB geht es um Einsatz, Konzentration und Konstanz.

Gleichwohl lobte er, wie etwa Ersatzspieler Marin Pongracic nach der Verletzung von Dan-Axel Zagadou ins Spiel gefunden hatte und "es sehr ordentlich gemacht" hat. Zagadou wird der Borussia voraussichtlich einige Wochen fehlen, auch Giovanni Reyna fällt fürs Rückspiel in Glasgow aus. Anders als zunächst befürchtet, muss der US-Amerikaner "nur" rund zwei Wochen passen.

An den 6:0-Kantersieg, bei dem Kapitän Marco Reus mit fünf direkten Torbeteiligungen herausragte, denkt Michael Zorc nun aber nicht mehr. Vielmehr erinnerte er an seine Frust-Aussagen: "Es geht für uns nur noch um Glasgow. Ich habe gesagt, wenn die Mannschaft Eier hat, dreht sie das noch. Das gilt weiterhin", so der 59-Jährige gegenüber der Regionalzeitung.