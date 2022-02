Europa-Pokal-Prämie bei Baumgart enthüllt

osnapix via www.imago-images.de

Steffen Baumgart vom 1. FC Köln ließ sich eine Europa-League-Prämie zusichern

Nachdem der 1. FC Köln den Abstieg aus der Bundesliga in der vergangenen Saison erst in der Relegation abwenden konnte, klopft der Domstadtklub aktuell an die Tür des internationalen Geschäfts an. Sollte sich der Effzeh tatsächlich für die Europa League oder sogar Champions League qualifizieren, winkt Trainer Steffen Baumgart ein ordentlicher Bonus.

Wie die "Sport Bild" enthüllt, hat sich Baumgart eine Europa-Pokal-Prämie in seinem Vertrag zusichern lassen. Demnach streicht der Coach 100.000 Euro ein, sollte der 1. FC Köln die Europa League erreichen.

Sollten sich Kölner sogar erstmals in der Vereinsgeschichte für die Königsklasse qualifizieren, kassiert Baumgart dem Bericht zufolge sogar 250.000 Euro.

Aktuell liegt der 1. FC Köln mit 35 Punkten aus 23 Spielen auf dem siebten Platz. Auf Platz fünf, der die Teilnahme an der Europa League garantiert, sind es gerade einmal zwei Punkte Rückstand - genau wie auf Champions-League-Platz vier.

Tief stapeln ist in dieser Saison bei den Domstädtern daher nicht mehr angesagt. "Wir dürfen alle träumen und wollen auch nichts kleinreden", sagte Baumgart nach dem jüngsten 1:0 (0:0) gegen Eintracht Frankfurt und ergänzte: "Wenn jemand im Sommer gesagt hätte, dass wir Mitte Februar diese Ausbeute haben, weiß ich nicht, wie viel Geld man hätte gewinnen können."

1. FC Köln will mit Baumgart verlängern

Interims-Sportchef Jörg Jakobs betonte: "Wir sind kurz davor, neue Saisonziele auszurufen und vielleicht auch nach oben zu schauen."

Dass Köln den 2023 auslaufenden Vertrag von Baumgart verlängern will, kommt angesichts des Höhenflugs nicht überraschend.

Der "Sport Bild" zufolge soll noch vor Saisonende ein neues Arbeitspapier unterzeichnet werden. Demnach winkt dem 50-Jährigen dann auch eine Gehaltserhöhung. Aktuell streicht er rund 1,2 Millionen Euro im Jahr ein.