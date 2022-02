"Der Wahnsinn": Pikantes Penis-Interview von Ex-Bayern-Star

Marco Donato/FC Bayern Muenchen via www.imago-imag

Javi Martínez spielte viele Jahre beim FC Bayern

Neun Deutsche Meisterschaften bejubelt, fünfmal das Finale des DFB-Pokals gewonnen und zweimal den Henkelpott der Champions League in die Höhe gestemmt: In neun Jahren beim FC Bayern hat Javi Martínez beeindruckende Erfolge gefeiert. Eindruck hat während seiner Zeit in München allerdings nicht nur Sportliches beim Spanier hinterlassen.

Im Gespräch mit dem in Spanien extrem erfolgreichen YouTuber "Mostopapi" nahm Javi Martínez kein Blatt vor den Mund und beantwortete bereitwillig die gewohnt schlüpfrigen Fragen des 30-jährigen Hosts.

Von "Mostopapi" gefragt, welcher seiner Mitspieler am besten bestückt ist, plauderte Martínez munter drauf los: "Der Penis von Renato Sanches müsste ausgestellt werden. es war der Wahnsinn", so der sichtlich erheiterte Mittelfeldspieler. "Ich weiß nicht, ob er im Moment eine Freundin hat, aber das Mädchen kann einem leidtun", scherzte der Ex-Nationalspieler weiter.

Natürlich sei es nicht so, dass man als Fußballer durch die Umkleide flaniere und das Zentimetermaß anlege, aber beim "FC Bayern hatte ich viele schwarze Mitspieler und es war nicht zu übersehen", bespielt Martínez vom in Äquatorial-Guinea geborenen "Mostopapi" ermutigt fragwürdige Stereotypen.

Sanches und Martínez kickten 2016/17 und 2018/19 gemeinsam beim FC Bayern. Sanches zog es 2019 zum OSC Lille, Martínez lässt seien Karriere seit dem Sommer 2021 beim katarischen Klub Qatar SC ausklingen.

Sex noch im Stadion

Der große Durchbruch gelang Martínez allerdings in der spanischen Liga bei Athletic Bilbao, wo er nicht nur auf dem Feld eine heiße Zeit erlebte.

Wenn er damals Siege in besonders aufreibenden Partien erzielt habe, habe er die "Anspannung" und "Nervosität" anschließend gemeinsam mit seiner Freundin abgebaut. Bis Nachhause hätten es die beiden Turteltäubchen dabei nicht immer geschafft: Einmal habe man auf dem Heimweg einen Wald ansteuern müssen und bei besonders großen Erfolgen "wurde es direkt im San Mamés [dem Stadion von Athletic] getan, enthüllt Martínez.

Dass es auf "MostopapiTV" meist um sexuelle Themen geht, überrascht nicht. Schöpfer Vicente Ndongo hat es sich zum Ziel gesetzt, das Thema Sex zu enttabuisieren. Allerdings steht nicht selten der Vorwurf im Raum, "Mostopapi" würde zu häufig pornografischen Content in den Vordergrund stellen, um seinen Profit zu steigern.

Ganz so wild ging es beim Gespräch mit Martínez zwar nicht zu, offen ist allerdings, wie Sanches und Co. reagieren. Auch im eher konservativen Katar könnte das Interview auf wenig Gegenliebe stoßen.