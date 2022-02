"Bitter": Aue verpasst ersten Sieg seit November

Sven Sonntag via www.imago-images.de

Kein Sieger zwischen Aue und Paderborn

Erzgebirge Aue hat im Tabellenkeller der 2. Fußball-Bundesliga in der Schlussphase einen wichtigen Sieg verspielt und den ersten seit dem 20. November verpasst. Die Sachsen kamen am Freitag nur zu einem 3:3 (0:1) beim SC Paderborn - obwohl sie bis kurz vor Schluss in Führung lagen. Mit nun 16 Punkten sprang Aue vom letzten auf den vorletzten Platz. Neun Zähler fehlen Aue zum Relegationsplatz, im Laufe des 24. Spieltags könnte der Rückstand aber wieder anwachsen.

"Leider Gottes stehen wir mit einem Punkt hier, das ist sehr bitter. Es ist eine gefühlte Niederlage", sagte Dotchev bei "Sky": "Es war auch Pech dabei, leider haben wir es wieder nicht geschafft, uns zu belohnen. Dennoch müssen wir an diese Leistung anknüpfen."

Dennis Srbeny (26.) erzielte den glücklichen Führungstreffer für den SCP. Die Gäste, bei denen Sportdirektor Pavel Dotchev seit Mittwoch auch den Cheftrainer-Posten ausübt, waren das bessere Team, sie waren mit zwei verwandelten Strafstößen von Dimitrij Nazarov (63./70.) und dem 2:1 durch Ben Zolinski (65.) erfolgreich. Kemal Ademi (89.) und Marcel Correia (90.+2) glichen aus.

Aue bestimmte vor 3319 Zuschauern bereits die Anfangsphase. Wenige Sekunden waren gespielt, als Zolinski (1.) den Ball knapp am Paderborner Tor vorbeischoss. Kurz darauf traf John-Patrick Strauß (4.) mit einer verunglückten Flanke die Latte. Dotchevs Team blieb dran und setzte den SCP kontinuierlich unter Druck - der Treffer aber fiel auf der anderen Seite. Srbeny war nach einem Freistoß per Kopf zur Stelle.

Die Gäste ließen sich davon aber nicht verunsichern, sondern blieben mutig. Nazarov verwandelte den Elfmeter nach einem Handspiel von Jamilu Collins nervenstark und gab damit den Startschuss für eine furiose Phase der Auer. Zolinski per Konter und erneut Nazarov mit einem Foulelfmeter erhöhten. Doch Paderborn gab nicht auf und erkämpfte sich das Unentschieden.