BVB droht Altbundeskanzler Schröder mit Rausschmiss

Thomas Bielefeld via www.imago-images.de

BVB-Präsident Reinhard Rauball wird das Gespräch mit Altbundeskanzler Gerhard Schröder suchen

Schon seit vielen Jahren ist Altbundeskanzler Gerhard Schröder Ehrenmitglied beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund. Jetzt denkt der BVB ernsthaft darüber nach, dem ehemaligen Regierungschef der Bundesrepublik Deutschland diese Ehrenmitgliedschaft zu entziehen.

Grund dafür ist die zögerliche Haltung des 77-Jährigen im Umgang mit dem Angriffskrieg des russischen Präsidenten Vladimir Putin gegen die Ukraine. Außerdem hält der Bundeskanzler a.D. bis zuletzt an seinen Posten in verschiedenen Aufsichtsräten russischer Energieunternehmen fest, wie dem Gaspipeline-Betreiber Nord Stream und dem Energieriesen Rosneft. Ein weiterer Aufsichtsratsposten bei Gazprom steht ebenfalls in Aussicht.

"Natürlich werden wir in Person unseres Präsidenten Reinhard Rauball das persönliche Gespräch mit ihm suchen. Sollte Gerhard Schröder jedoch weiterhin an besagten Positionen festhalten, könnten wir dies als BV. Borussia 09 e.V. Dortmund nicht akzeptieren und würden eine entsprechende Entscheidung treffen", teilte der BVB am Dienstag auf "SID"-Anfrage mit.

BVB fehlt "der klare Wille" von Gerhard Schröder

Zuvor hatte der Journalist Christian Schweppe von "The Pioneer" über die sozialen Medien eine Stellungnahme des Revierklubs verbreitet, in dem man dem SPD-Urgestein mit dem Rauswurf droht.

Dem BVB fehle neben dem "mündlichen Bekenntnis gegen jede kriegerische Handlung" (welches Schröder abgegeben habe) auch "der klare Wille und die Überzeugung, auf Führungspositionen in russischen Staatskonzernen verzichten zu müssen".

News: Borussia Dortmund distanziert sich von Gerhard #Schröder. Gegenüber @ThePioneerDe sagte der Verein zu dessen Ehrenmitgliedschaft: Sollte er an seinen Positionen in #Russland festhalten, "könnten wir dies nicht akzeptieren und würden eine entsprechende Entscheidung treffen". pic.twitter.com/wJJEW8k7qg — Christian Schweppe (@ChSchweppe) 1. März 2022

In dem Schreiben des Fußballvereins, welches Schweppe vorlag und er über Twitter teilte, heißt es weiter: "Wir hoffen inständig, dass Gerhard Schröder zu dieser Ansicht gelangen wird und möchten ihm die Gelegenheit dazu geben." Wie lange der Fußball-Bundesligist Schröder Zeit gibt, bleibt offen.