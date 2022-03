Lewandowski-Berater erhält ungewöhnliche Unterstützung

Juergen Kessler via www.imago-images.de

Robert Lewandowski vom FC Bayern wird durch Pini Zahavi vertreten

Pini Zahavi ist einer der bekanntesten Berater der Fußball-Welt. So vertritt der Spielervermittler zahlreiche Profis, wie beispielsweise Robert Lewandowski vom FC Bayern. Nun erhält der 78-Jährige Unterstützung von einem langjährigen deutschen TV-Reporter.

Lange arbeitete Max Bielefeld bei "Sky" als Transferexperte und moderierte verschiedenste Formate. Jetzt wechselt der 33-Jährige in den Kreis von Star-Berater Pini Zahavi. Der Israeli ist in der Szene berüchtigt. So bezeichnete der ehemalige Bayern-Präsident Uli Hoeneß den Agenten einst als "einen geldgierigen Piranha".

Vorausgegangen war ein monatelanger Vertragspoker zwischen den Münchnern und David Alaba. Laut Hoeneß' Angaben im "Sport1 Doppelpass" forderte Zahavi im Rahmen der Verhandlungen für sich selbst ein Honorar "im zweistelligen Millionenbereich". Letztlich scheiterten die Gespräche und Alaba zog vom FC Bayern in Richtung Real Madrid weiter.

Auch andere Fußball-Stars wie Neymar, Robert Lewandowski oder Christopher Nkunku zählen zu den Klienten von Zahavi.

"Er passt perfekt in unser Team"

"Deutschland ist sehr interessant für uns. Wir haben mit Robert Lewandowski und Christopher Nkunku zwei Topspieler dort, sehen aber noch mehr Potenzial", wird der Vermittler von "Sport Bild" zitiert. Bislang habe Zahavi zumeist alleine gearbeitet: "Doch da die Agentur in den letzten Jahren stetig gewachsen ist, habe ich mich dazu entschieden, in jedem wichtigen Markt eigene Leute zu haben."

Diesem Mitarbeiterkreis gehört nun auch Bielefeld an. "Ich kenne Max seit einigen Jahren. Er passt perfekt in unser Team, und ich bin froh, dass er sich für uns entschieden hat", verriet Zahavi über seine "Neuverpflichtung".

Nähere Details bezüglich der Vertragslaufzeit und dem Gehalt sind bislang nicht bekannt. Anstatt über Transfers zu berichten, wird Bielefeld zukünftig also selbst vermittelnd tätig sein.