Abschied vom FC Bayern? Sané redet Klartext

IMAGO/Mladen Lackovic

Leroy Sané denkt nicht an einen Abschied vom FC Bayern

In seinem zweiten Jahr beim FC Bayern steht Leroy Sané längst nicht mehr so sehr im Fokus wie in seiner Premierensaison. Doch das ist positiv: Während sich der Offensiv-Star nach seinem Wechsel von Manchester City nach München zunächst noch mit Anpassungsproblemen hatte herumgeschlagen müssen, ist er beim deutschen Rekordmeister mittlerweile vollkommen etabliert. Entsprechend gering sind seine Ambitionen, den Verein wieder zu verlassen.

Je 13 Tore und Vorlagen in 34 Pflichtspielen - die bisherige Bilanz von Leroy Sané in der Saison 2021/2022 kann sich mehr als sehen lassen. Obwohl Trainer Julian Nagelsmann den deutschen Nationalspieler nicht immer von Beginn an bringt, ist sein Stellenwert innerhalb der Mannschaft besser denn je.

"Ich fühle mich sehr gut ins Spiel eingebunden. Alles hat sich super entwickelt", betonte Sané nun im Interview mit der "Bild am Sonntag". Zugleich sei "auf jeden Fall" noch Luft nach oben, ergänzte er: "Ich bin weit davon entfernt, sagen zu können, dass ich nichts mehr lernen könnte."

FC Bayern: Sané denkt nicht an Abschied

Dass im vergangenen Jahr noch darüber diskutiert wurde, ob ein schneller Abschied aus München nicht eine sinnvolle Option wäre, kann Sané aus heutiger Sicht kaum noch nachvollziehen.

"Ich habe keine Gedanken an einen Wechsel. Ich fühle mich beim FC Bayern sehr wohl, wir spielen guten Fußball, es ist eine neue Generation, die hier aufgebaut wird, wir haben einen jungen Trainer. Ich habe große Ziele mit dem Klub", wischte der Linksfuß alle Gerüchte endgültig vom Tisch.

Zu Saisonbeginn war Sané von einigen FCB-Fans noch ausgepfiffen worden, mittlerweile ist sein Draht zur Anhängerschaft allerdings deutlich besser.

"Kleiner Wachrüttler" für den FC Bayern

In der laufenden Spielzeit hat der 26-Jährige mit seinen Teamkollegen noch große Ziele.

"Wir haben eine sehr starke Mannschaft, die Qualität ist sehr hoch, das haben wir schon oft gezeigt in der Saison", betonte Sané, der die Königsklasse gewinnen will. Auf dem Weg zum Henkelpott sieht er den FC Liverpool und Manchester City als härteste Konkurrenten.

Wichtig sei nun, fokussiert zu bleiben und die teils mäßigen Darbietungen der letzten Wochen hinter sich zu lassen. "Das war jetzt ein kleiner Wachrüttler, um zu wissen: Jetzt geht es so richtig los! Wir hatten eine etwas schwächere Phase, aber jetzt wissen wir, dass wir da sein müssen – und das werden wir auch sein!", kündigte der Edeltechniker an.