osnapix via www.imago-images.de

Bundesliga Wetttipps und -vorhersagen für 2022

Die Bundesliga steht nach wie vor hoch im Kurs und wird insbesondere international immer beliebter mit zahlreichen Kooperationen in Asien, dem Nahen Osten, aber auch auf der anderen Seite des Pazifiks. Aufgrund dieser aktuellen Trends und dem derzeitigen Aufschwung kleinerer, ambitionierter Teams wird es immer interessanter der Bundesliga zu folgen und mitzufiebern, wie die einzelnen Teams abschneiden.

Aus diesem Grund haben wir Ihnen im Rahmen dieses Artikels eine Übersicht über aktuelle Favoriten und Überraschungen aufgelistet, damit Sie bei Ihren Fußballwetten nicht nur Spaß mit Ihren Freunden, sondern auch gute Gewinnchancen haben können.

FC Bayern München

Natürlich muss man beim Kreise der Favoriten auch den deutschen Rekordmeister aus München aufzählen, welcher dieses Jahr überraschend früh aus dem Pokal ausgeschieden ist. Nichtsdestotrotz oder gerade deswegen und auch wegen dem Wunsch die zehn Meisterschaften in Folge voll zu machen, denken wir, dass es auch dieses Jahr wieder Bayern machen wird.

Unser Tipp: Meister

SC Freiburg

Die Breisgauer haben bis hierhin eine überzeugende Saison hingelegt. Zu diesem Zeitpunkt haben sie bereits mehr Punkte gesammelt als in manchen abgeschlossenen Saisons. Aus diesem Grund denken wir, dass SC Freiburg realistische Chancen auf Europa hat, wenn sie mit Konstanz überzeugen können.

Unser Tipp: Europa League

TSG Hoffenheim

Die TSG aus dem Kraichgau ist seit einiger Zeit auch endlich mal wieder vorne mit dabei und kann mit teilweise wirklich attraktiven Fußball überzeugen. Ab und zu gibt es noch Schwächen in der Verwertung und Rückwärtsbewegung, aber nichtsdestotrotz denken wir, dass die TSG nächstes Jahr gegen Villareal und Co. antreten wird.

Unser Tipp: Europa League

RB Leipzig

Nachdem Rasenballsport einen sehr holprigen Start in die aktuelle Saison hingelegt hat und wir in der Zwischenzeit ernsthafte Zweifel an deren Konzept hatten, kam mit dem neuen Trainer in Person von Domenic Tedesco Schwung und die Wende. RB Leipzig spielt sehr attraktiven Fußball, weshalb wir davon ausgehen, dass wir die Roten Bullen nächstes Jahr auch wieder in der Champions League sehen dürfen.

Unser Tipp: Champions League

VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart hat nach einer ordentlichen letzten Saison, in der es zwischenzeitlich auch nach Europa aussah, eine rabenschwarze Saison erwischt, in der es nicht zu laufen scheint. Leistungsträger, wie Silas Katompa Mvumpa, sind lange verletzt und auch in der Führung des Vereins will nicht so recht Ruhe einkehren, weshalb wir hier von einem erneuten Abstieg in die zweite Bundesliga ausgehen.

Unser Tipp: Abstieg

Hertha BSC

Die alte Dame aus Berlin tut sich diese Saison auch enorm schwer und muss häufig mit inkonsistenten Leistungen kämpfen. Aus diesem Grund und auch weil noch einige schwere Aufgaben bevorstehen, gehen wir von einer Relegation aus, die im Endeffekt vermutlich knapp gewonnen werden kann.

Unser Tipp: Relegation

Trotz all dieser Tendenzen wird es in der Bundesliga auch dieses Jahr wieder sehr spannend bleiben, weshalb wir kaum darauf warten können, dass die verbleibenden Spieltage endlich ausgespielt werden und wir herausfinden können, ob unsere Zusagen zutreffen und wir mit unseren Wetten richtig liegen. Insbesondere die rote Laterne könnte dieses Jahr noch eine Mannschaft treffen und auch der FC Bayern könnte vielleicht ein weiteres Mal stolpern. Es bleibt spannend.