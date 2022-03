FC Bayern aus dem Rennen? Bremer-Zukunft wohl entschieden

IMAGO

Bremer schließt sich wohl Inter Mailand an

Im Zuge der Spekulationen um mögliche Nachfolger für Niklas Süle beim FC Bayern ist zuletzt immer wieder der Name von Turins Gleison Bremer gefallen. Neusten Medienberichten zufolge wird sich der 24-Jährige den Münchnern aber wohl nicht anschließen.

Wie das Portal "calciomarcato.com" enthüllte, zieht es Bremer zum Serie-A-Konkurrenten Inter Mailand. Demnach haben die Verantwortlichen der Nerazzurri eine Einigung mit dem Berater des Brasilianers erzielt. Lediglich letzte Details seien noch zu klären, dann erfolge die Unterschrift.

Von dem Fähigkeiten Bremers konnte sich Inter zuletzt selbst in Bild machen. Beim 1:1 am vergangenen Wochenende zeigte der Innenverteidiger nicht nur eine starke Leistung im Abwehrzentrum, sondern erzielte auch den Führungstreffer für den FC Turin.

Bremer steht bereits seit 2018 bei Torino unter Vertrag und schaffte im Piemont den Durchbruch als Profi in einer europäischen Top-Liga. Seit zwei Jahren ist er Stammspieler bei "Il Toro", kam in der laufenden Saison bereits 26 Mal von Beginn an zum Einsatz.

Sein Vertrag ist noch bis Juni 2024 datiert, rund 15 Millionen Euro Ablöse stehen im Raum.

Zuletzt wurde Bremer auch beim FC Bayern als möglicher Neuzugang zur kommenden Spielzeit gehandelt, nachdem der Wechsel von Niklas Süle in Richtung Borussia Dortmund bekannt gegeben worden war.

Hat der FC Bayern direkten Kontakt zu Bremer aufgenommen?

Angeblich haben die Münchner zuletzt direkten Kontakt zum Defensivmann, der zuvor beim FC Sao Paulo und Atlético Mineiro in seiner brasilianischen Heimat unter Vertrag stand, aufgenommen.

Großes Manko des technisch beschlagenen und körperlich extrem robusten Verteidigers ist seine Unerfahrenheit auf europäischer Bühne. Mehr als sechs Einsätze in der Europa-League-Qualifikation stehen bei Bremer bis dato nicht zu Buche.