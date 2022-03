Enthüllt: So emotional ist Grammozis' Abschieds-Mail

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Wurde Anfang März beim FC Schalke 04 entlassen: Dimitrios Grammozis

Der Anfang März beim FC Schalke 04 gefeuerte Trainer Dimitrios Grammozis hat sich in einer Abschieds-Mail ein letztes Mal an die Mitarbeitern*innen des Vereins gewandt und dabei emotionale Worte gefunden.

Nach einem Jahr Amtszeit war für Dimitrios Grammozis vor wenigen Tagen nach der 3:4-Niederlage gegen Hansa Rostock beim FC Schalke 04 Schluss. Damit war der 43-Jährige zwar deutlich länger im Amt als die meisten seiner Vorgänger beim aktuellen Zweitligisten. Doch weil man ihm den anvisierten Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga auf den letzten Metern nicht mehr zutraute, musste auch er seinen Hut nehmen.

Da rund um sein Aus bei Königsblau kaum Zeit blieb, um sich vom gesamten Staff rund um die Mannschaft, von den Geschäftsstellenmitarbeiter*innen und allen anderen Beschäftigten im Verein zu verabschieden, verfasste Grammozis wenige Tage nach seiner Entlassung am 6. März eine Abschieds-Mail, von der "Sport Bild" berichtet.

Nach einer kurzen Einleitung mit dem klassischen "Glückauf" wandte sich der in Wuppertal geborene Deutsch-Grieche an die "Schalke-Familie". "Über ein Jahr lang durfte ich als Trainer Teil dieses großartigen Vereins sein. Für mich war das immer mehr als nur irgendein Job", beteuerte Grammozis und erklärte seine Wehmut: "Ich komme hier aus der Region und war schon als Kind im Parkstadion, um die Jungs anzufeuern."

Grammozis: Darum ist Schalke 04 "etwas ganz Besonderes"

Der Revierklub sei "etwas ganz Besonderes". Für Grammozis steckt dieses "Besondere" nicht nur in der großen Tradition und in den früheren Erfolgen, sondern: "Das liegt vor allem an all den Menschen, die Schalke 04 lieben und leben. An all den Fans, die jedes Wochenende mitfiebern."

Dann sprach Grammozis alle Mitarbeiter*innen des Vereins direkt an. "Ich habe in meiner gesamten Zeit auf Schalke nie einen Mitarbeiter getroffen, dem es egal gewesen wäre, wie wir am Wochenende spielten. Für den Schalke nur irgendein Arbeitgeber und keine Leidenschaft gewesen wäre. Das zu erleben, fand ich sehr beeindruckend – und hat wahnsinnig gutgetan."

All diese Menschen seien "erstklassig". "Und ich drücke alle Daumen, dass es die Mannschaft auch bald wieder ist", schloss Grammozis seine Abschieds-Mail und unterzeichnete sie mit "Euer Dimi".

Beim FC Schalke 04 hat mittlerweile der vorherige Co-Trainer Mike Büskens die Geschicke übernommen. Bis Saisonende betreut der Eurofighter von 1997 die Knappen als Cheftrainer. Büskens soll S04 zurück in die Bundesliga führen.