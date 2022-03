Unfassbare Zahlen! So teuer wird der Haaland-Wechsel

IMAGO/HMB Media/Claus

Erling Haaland wird den BVB womöglich im Sommer verlassen

Die Zeit von Top-Stürmer Erling Haaland bei Borussia Dortmund geht anscheinend dem Ende entgegen. Noch ist der Poker um den Norweger nicht final entschieden. Dennoch sind nun exorbitante Zahlen darüber durchgedrungen, was die Unterschrift des Shootingstars seinen neuen Klub wohl kosten wird.

Wie die "Bild" schreibt, werde für einen Haaland-Transfer in diesem Sommer ein Gesamtpaket von gigantischen 355 Millionen Euro fällig, das sich auf Ablösesumme, Gehalt und Bonuszahlungen aufteile.

An den BVB würde im Falle eines Abschieds des Torjägers die festgeschriebene Ablösesumme von 75 Millionen Euro gehen, über die bereits seit Monaten in den Medien berichten wird. Dem Bericht nach streicht der Revierklub den Betrag aber nicht allein ein. Zehn Millionen Euro müssten die Dortmunder direkt an Berater Mino Raiola, der sich eine Beteiligung zugesichert haben soll, weiterreichen.

Haalands neuer Klub müsse sodann dessen Gehaltsvorstellung von 40 Millionen Euro pro Jahr erfüllen. Im Rahmen eines zu erwartenden Fünf-Jahres-Vertrags beliefe sich allein die Gehaltskomponente im Gesamtpaket auf 200 Millionen Euro. Sonderzahlungen für Titel oder sonstige Auszeichnungen seien dort noch nicht einmal mit eingerechnet.

BVB-Verbleib wohl keine Option mehr

Zuletzt poche das Umfeld des Nationalspielers noch auf gleich mehrere Unterschriftsboni, die über die Vertragslaufzeit abgestottert werden. Vater Alf-Inge fordert laut "Bild" 30 Millionen Euro für die Unterschrift seine Schützlings. Berater Raiola wolle sich den Wechsel mit weiteren 40 Millionen Euro vergolden lassen.

Jüngst verdichteten sich die Zeichen, dass Haaland den BVB im Sommer Richtung Manchester City verlässt. Für die Skyblues spielte schon Vater Alf-Inge. Außerdem ist der Scheichklub wohl einer der wenige Vereine auf dem Planeten, der die Forderungen erfüllen könnten.

Laut dem "kicker" ist der Wechsel noch nicht endgültig entschieden. Der einzige echte Konkurrent im Transferpoker ist wohl Real Madrid, für das die finanziellen Dimensionen allerdings ebenfalls zu groß werden könnten.