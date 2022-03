Hainer rückt Kahn-Aussage zurecht

via www.imago-images.de

Hainer sieht den FC Bayern weiter als Käuferverein

Im Sommer 2021 überraschte Vorstandschef Oliver Kahn, kurz nachdem er seinen Posten beim FC Bayern antrat, indem er ein altes Dogma infrage stellte und nicht mehr ausschloss, dass die Münchner die Züge eines Verkäufervereins annehmen. Präsident Herbert Hainer rückte Kahns Aussage nun gerade.

"Ich wäre vorsichtig, dass Maximen, die möglicherweise in der Vergangenheit gegolten haben, ewig Bestand haben", erklärte Kahn dem "kicker" im Juli 2021, angesprochen auf die Aussage seines Vorgängers Karl-Heinz Rummenigge, dass der FC Bayern "kein Verkaufsverein" sei. Noch hat besagte "Maxime" aber wohl Bestand. Das untermauerte Hainer nun.

Der FC Bayern bleibt in finanziell schwierigen Pandemie-Zeiten ein Käuferverein und soll auch künftig nicht gezwungen sein, sich aus wirtschaftlichen Gründen von Stars zu trennen. Das erklärte der Bayern-Boss dem "Münchner Merkur" und der "tz".

"Wir stehen sportlich wie wirtschaftlich weiterhin hervorragend da, während sich viele andere Vereine aktuell neu ausrichten müssen. Und wir sind selbstbewusst genug, um sagen zu können, dass wir auch in der Zukunft so stark sein werden, Anfragen mit einem Nein zu beantworten", so Hainer. "Der FC Bayern hat seine Rolle auf der internationalen Bühne längst gefunden – und interpretiert sie seit Jahrzehnten absolut perfekt. Das attestieren uns auch alle anderen internationalen Top-Klubs immer wieder."

Zuletzt kassierten die Münchner einige Rückschläge: David Alaba verließ die Bayern 2021 trotz intensiven Werbens ablösefrei in Richtung Real Madrid, Niklas Süle wird sich nach der Saison ablösefrei Borussia Dortmund anschließen. Allerdings gelang es dem deutschen Rekordmeister auch, mit einer Reihe von Leistungsträgern zu verlängern.

"Quantensprung" beim FC Bayern

In einem weiteren Interview von Dienstag äußerte sich Hainer zudem zum Frauen-Team des FC Bayern. "Der Umzug vom Trainingsgelände in Aschheim auf den neuen FC-Bayern-Campus" sei "ein Quantensprung" für den Klub, führt Hainer gegenüber der "AbendZeitung" aus.

Und weiter: "Der FC Bayern hat sich auch im internationalen Frauenfußball längst einen Namen gemacht. Früher klaffte hier zu Klubs wie Paris Saint-Germain eine Lücke, dieses Spiel wird aber nun eines auf Augenhöhe sein."

Die Münchnerinnen treffen am Dienstag (18:45 Uhr) im Viertelfinale der Champions League auf PSG.