Kehrtwende bei Bayern-Leihgabe Zirkzee?

IMAGO/LAURIE DIEFFEMBACQ

Joshua Zirkzee steht noch beim FC Bayern unter Vertrag

Joshua Zirkzee wurde ab der U17 in der Jugendabteilung des FC Bayern ausgebildet und galt lange Zeit sogar als möglicher Backup-Kandidat für Robert Lewandowski und als kommender Star im Angriff der Münchner. Doch nach zwei Leihen will der Niederländer offenbar gar nicht mehr zum deutschen Rekordmeister zurück.

Im Sommer 2022 läuft der Leihvertrag von Joshua Zirkzee beim RSC Anderlecht aus. Dort überzeugt der Angreifer in der laufenden Spielzeit mit 13 Toren und sieben Vorlagen in 30 Liga-Spielen. Geht es nach Zirkzee, dann könnten möglicherweise noch weitere Treffer für den belgischen Erstligisten hinzukommen. So jedenfalls lassen sich Zirkzees Worte im TV- und Radio-Sender "NOS" deuten.

"Ich bekomme hier Einsatzminuten, das war mein Ziel. Ich glaube nicht, dass es viel Sinn ergibt, nach einer Saison, in der ich viel gespielt habe, zu Bayern zurückzukehren", erklärte der 20-jährige Niederländer ungewohnt offen. Vor wenigen Wochen hatte sich Zirkzee bei "Spox.com" noch etwas anders angehört, wenn auch dort schon ein wenig von seinen Plänen durchschimmerte.

"Ich hoffe immer noch, dass ich irgendwann ein wichtiger Spieler von Bayern werde. Nach der Saison kehre ich zu Bayern zurück", erklärte Zirkzee damals dem deutschen Portal, fügte jedoch vielsagend an: "Wo ich danach spielen werde, hängt von den Aussichten auf Spielpraxis ab, denn das ist das Allerwichtigste für mich."

Zirkzee beim FC Bayern wohl ohne Perspektive

Spielpraxis dürfte es beim FC Bayern für den großgewachsenen Mittelstürmer kaum geben. Weiter blockiert Platzhirsch Robert Lewandowski die Angriffsmitte, die Münchner wollen mit dem Weltfußballer verlängern. Gut möglich also, dass Zirkzee, dessen Vertrag beim deutschen Serienmeister noch bis 2023 datiert ist, tatsächlich das Weite sucht.

Dem Vernehmen nach wollen die Bayern-Verantwortlichen den Angeifer im Falle eines Angebots im Bereich von zehn bis zwölf Millionen Euro ziehen lassen.

Zirkzee erzielte in seiner Zeit beim FC Bayern vier Tore und eine Vorlage in 17 Einsätzen für das Bundesliga-Team. Anfang 2021 war er für wenige Monate an Parma Calcio ausgeliehen. Seinen Durchbruch schaffte er jedoch erst seit seiner Leihe zum RSC Anderlecht ab Sommer 2021.