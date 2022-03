IMAGO/www.imagephotoagency.it

Fährt Italien doch noch zur WM?

Das Entsetzen in Italien nach der Niederlage gegen Nordmazedonien und dem damit verbundenen WM-Aus war groß. Doch nun könnte es eine irre Wende geben.

Nach dem peinlichen WM-Knockout kann sich Italien laut Medienberichten nun doch Mini-Hoffnungen auf eine Teilnahme beim Turnier in Katar machen. Grund für den Hoffnungsschwimmer ist ein waschechter Skandal rund um die iranische Nationalmannschaft.

Der Iran hat schon vor dem 2:0-Sieg gegen den Libanon das Ticket für die WM gebucht. Doch da rund 2000 Frauen der Zutritt zu dem Spiel verwehrt wurde, obwohl diese gültige Tickets besaßen, könnte die FIFA nun mit drastischen Maßnahmen drohen.

"Von der Fifa und AFC (Asiatische Fußball-Konföderation, Anm.d.Red.) hören wir besorgniserregende Nachrichten", twitterte Mehrdad Seradschi, Vorstandsmitglied des iranischen Fußballverbandes.

Die FIFA verwies darauf, dass im Oktober 2019 erstmals seit 40 Jahren wieder Zuschauerinnen bei Fußballspielen im Iran erlaubt gewesen seien. Dies sei auch beim WM-Qualifikationsspiel des Iran gegen den Irak im Januar der Fall gesehen. "Und die FIFA erwartet, dass dies so weitergeht, es kann keinen Weg zurück geben", hieß es weiter. Mögliche Sanktionen ließ die FIFA offen.

Das letzte Qualifikationsspiel des bereits für die WM qualifizierten Iran fand nicht wie üblich in der Hauptstadt Teheran, sondern in der religiösen Stadt Maschad im Nordostiran statt. Online waren zwar Karten für die weiblichen Fans zur Verfügung gestellt worden, doch die Frauen standen mit ihren gültigen Tickets bis zum Spielende vor verschlossenen Toren. Ursprünglich hatten das Sportministerium und der Verband 2000 Frauen erlaubt, die Partie (2:0) am Dienstag zu sehen.

Im Iran war Frauen seit über vier Jahrzehnten der Besuch von Fußballspielen untersagt gewesen. Auf Druck des Weltverbandes FIFA durfte in den vergangenen zwei Jahren eine limitierte Anzahl von Frauen zumindest zu zwei WM-Qualifikationsspielen und zum asiatischen Champions-League-Finale ins Teheraner Asadi Stadion.

Rückt Italien nach?

Sollte der Iran wegen des Tickets-Eklats tatsächlich von der WM ausgeschlossen werden, würde wohl die Mannschaft nachrücken, die in der Weltrangliste am höchsten gerankt ist. Italien liegt derzeit auf Platz sechs und wäre damit das erste Nachrückerteam.

Dass dem Iran die Startberechtigung für die WM aber tatsächlich entzogen wird, gilt als äußert unwahrscheinlich. Noch nie wurde ein Land von einer WM ausgeschlossen.

Italien blamiert sich gegen Nordmazedonien

Italien war blamabel in der WM-Qualifikation an Nordmazedonien gescheitert. Der Europameister war gegen den Fußballzwerg in Palermo lange deutlich überlegen, tat sich aber immer schwerer, Chancen zu erspielen. Als alles auf die Verlängerung hindeutete, traf Aleksandar Trajkovski (90.+2) in der Nachspielzeit für die Gäste.

Für Italien war es nur 256 Tage nach dem EM-Finale in London ein Debakel. Auch vor der Endrunde 2018 in Russland waren sie in den Playoffs gescheitert. "Es ist schwer zu erklären, es ist so eine große Enttäuschung", sagte Abwehrspieler Giorgio Chiellini.