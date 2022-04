Schmeißt Boldt hin? HSV droht interner Machtkampf

IMAGO/Philipp Szyza

Muss Trainer Walter beim HSV gehen, wird wohl auch Boldt den Klub verlassen

Trotz des überzeugenden 4:0-Erfolgs im Nachholspiel gegen Erzgebirge Aue droht dem HSV einmal mehr der Nicht-Aufstieg - zum vierten Mal in Folge! Wie es in diesem Fall weitergeht, ist nicht klar. Allerdings soll es darüber innerhalb der Chefetage unterschiedliche Meinungen geben.

Bei "nur" sechs Punkten Rückstand auf den Relegationsrang hat der HSV bei noch sechs ausstehenden Spielen immer noch die Chance, in diesem Jahr endlich in die Bundesliga zurückzukehren. Allein der Glaube daran fehlt, nachdem die Rothosen die Möglichkeit auch in den letzten drei Jahren teils fahrlässig liegen ließen. Die Frage ist: Wie geht es weiter, sollten die Hamburger den Aufstieg erneut verpassen?

Sportvorstand Jonas Boldt hat der "Sport Bild" zufolge diesbezüglich klare Vorstellung. Geht es nach ihm, so wird sich zumindest auf der vielleicht wichtigsten Position im Verein nichts verändern. Es heißt, Boldt wolle unbedingt weiterhin an Trainer Tim Walter festhalten - egal, in welcher Liga.

Boldt sei von der Arbeit des Trainers voll überzeugt. Walter besitze eine klaren Plan und sei jemand, der junge Spieler besser mache. Aus diesen Gründen sei seine Entlassung in den Augen des Sportvorstands kein Thema, schreibt "Sport Bild".

Müssen Walter und Boldt beim HSV gehen?

Sollte Walter nach der Saison aber doch seinen Hut nehmen müssen, könnte ihm Boldt folgen. Laut "Sport Bild" verknüpft der Sportvorstand seine Zukunft beim HSV eng mit der des Trainers. Heißt: Muss Walter gehen, wird wohl auch Boldt gehen.

Wie realistisch eine Entlassung Walters ist, hängt unter anderem von den Auftritten der Mannschaft in den letzten Wochen der Saison ab. Präsentiert sich das Team noch öfter wie in Düsseldorf (1:1), Nürnberg (1:2) oder gegen Paderborn (1:2), könnte der Klub-Vorstand zum Handeln gezwungen werden. Jene Gemien haben der "Sport Bild" zufolge eine Entwicklung in den vergangenen Spielen vermisst - und jene Gremien sind es am Ende, die final über das Schicksal des Trainers entscheiden.