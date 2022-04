Götze: BVB-Rückkehr war "falsche Entscheidung"

Laci Perenyi via www.imago-images.de

Mario Götze wechselte 2016 zurück vom FC Bayern zum BVB

2016 kehrte Mario Götze vom FC Bayern zu Borussia Dortmund zurück. Allzu positiv fällt das Fazit seines zweiten BVB-Gastspiels aus heutiger Sicht nicht aus.

Rund acht Wochen bleiben Mario Götze noch bis zu seinem 30. Geburtstag. Bevor der deutsche Nationalspieler a.D. sein rundes Jubiläum feiert, hat er in einem Interview über seine bisherige Karriere gesprochen. Dabei kam natürlich auch seine Zeit bei Borussia Dortmund zur Sprache.

Im Gespräch mit der britischen Boulevard-Zeitung "Daily Mail" ging der Offensiv-Allrounder vor allem mit seiner zweiten Episode bem BVB (von 2016 bis 2020) hart ins Gericht.

Rückkehr zum BVB für Mario Götze eine "falsche Entscheidung"

Auf die Frage, ob er nicht besser zum FC Liverpool, wo sein langjähriger Förderer Jürgen Klopp damals gerade das Traineramt übernommen hatte, hätte wechseln sollen, erwiderte Götze: "Es ist immer schwierig zurückzublicken, aber wenn Sie mich jetzt fragen, dann ja, ich hätte definitiv zu Liverpool gehen sollen."

Mit seiner Wahl für eine Rückkehr nach Dortmund habe er "einfach eine falsche Entscheidung getroffen", bilanzierte der WM-Held von 2014 und heutige Star der PSV Eindhoven, schob aber nach, er "bereue sie nicht".

An alter Wirkungsstätte fand der Edeltechniker, der zuvor drei Jahre für den FC Bayern gekickt hatte, nie zu seiner Form.

Verletzungen bremsten Götze immer wieder aus, zudem quälte er sich längere Zeit mit einer Stoffwechselerkrankung herum. Und wenn er dann doch einmal spielfähig war, fehlte ihm der Rhythmus. Viele frustrierende Momente auf der BVB-Bank waren die Folge.

Mario Götze hat weiter "Kontakt" mit Jürgen Klopp

Im Nachhinein hätte Götze gerne noch einmal mit Klopp zusammengearbeitet.

"Er hatte den größten Einfluss auf meine Karriere. Er kann sehr fordernd sein – gleichzeitig dein Freund, aber auch sehr streng. Das treibt dich zu Bestleistungen an. Das ist damals mit mir passiert und jetzt passiert es mit Liverpool", betonte der Holland-Legionär.

Dass er 2016 beinahe bei den Reds gelandet wäre, verhehlte Götze nicht. "Wir haben immer noch Kontakt und damals haben wir darüber gesprochen, dass ich zu Liverpool komme. Aber ich war nicht in der mentalen Verfassung, das wirklich in Erwägung zu ziehen. Deshalb ist es nicht passiert", so der gebürtige Memminger.