"Eine der wohl peinlichsten Niederlagen ihrer Geschichte"

Der FC Bayern scheidet als Titelfavorit früh aus der Champions League aus

Aus im Viertelfinale, obendrein gegen den absoluten Außenseiter FC Villarreal: Beim FC Bayern herrscht nach dem K.o. in der Champions League allergrößte Ernüchterung. Die internationalen Pressestimmen:

Deutschland

kicker: "Es bleibt nur die Meisterschaft: Bayern scheitert an Villarreal. Der FC Bayern ist im Viertelfinale der Champions League ausgeschieden. Beim 1:1 gegen Villarreal schienen die Münchner nach Lewandowskis Treffer vermeintlich schon auf einem guten Weg zu sein, ehe ein Konter alles veränderte."

Bild: "Das Ende für den FC Bayern in der Champions League! 1:1 gegen Villarreal, den Siebten der spanischen Liga. Zu wenig nach dem 0:1 im Hinspiel. Das Bayern-Aus. Bitter und blöd! BLÖD, weil die Münchner als haushoher Favorit gegen den vermeintlichen leichtesten Gegner ausscheiden. Das war doch nur Villareal und nicht Real, oder? BITTER, weil die Münchner den Sack viel früher hätten zumachen müssen."

Süddeutsche Zeitung: "Die Bayern scheiden unglücklich aus. Der Schock kommt kurz vor Schluss: Das 1:1 gegen Villarreal kostet die Münchner das Halbfinale - dabei hatte die Nagelsmann-Elf lange Zeit das Spiel dominiert."

RTL: "Auf Lewandowski-Tor folgt Last-Minute-Schock! Glaube kann Zwerge versetzen: Underdog Villarreal wirft die Bayern aus der Champions League. Nächster Nackenschlag für die Bayern: Nach einem durchwachsenen Auftritt sind die Münchner vorzeitig aus der Champions League geflogen. Im Viertelfinal-Rückspiel kam Deutschlands Fußball-Aushängeschild nicht über ein 1:1 gegen den FC Villarreal hinaus. Das Hinspiel hatten die Spanier 1:0 gewonnen. Robert Lewandowski brach in der zweiten Halbzeit zunächst den Bann für immer stärker werdende Münchner, ehe Joker Samuel Chukwueze dem Mitfavoriten kurz vor Schluss mit dem Ausgleich den Knockout versetzte."

ntv: "Gelbes Bollwerk, später Schock: FC Bayern scheidet dramatisch aus Champions League aus. Vor vollem Haus beerdigt der FC Villarreal die Champions-League-Träume des FC Bayern im Viertelfinale."

Spanien

Marca: "Großartiges Villarreal!! Im Halbfinale!! Villarreal schreibt sich in goldenen Lettern. Historische Qualifikation der U-Boote für das Halbfinale der Champions League nach dem Unentschieden gegen Bayern in der Allianz Arena."

AS: "Chukwueze entfesselt den Wahnsinn! Villarreal torpediert Bayern in der 87. Minute ... und zieht ins Halbfinale ein. Während ich diesen historischen Bericht schreibe, verlassen die Zuschauer die Tribünen der Allianz Arena schweigend und mit gesenkten Köpfen. Und über die Lautsprecheranlage ertönt 'Bittersweet Symphony' von The Verve. Eine ausgezeichnete Wahl. Ein saurer, sehr saurer, für eine Bayern-Mannschaft, die ausblutet."

El País: "Villarreal schlägt Bayern und steht im Halbfinale der Champions League (1-1). Emerys Mannschaft schlug die Bayern mit einer mutigen Herangehensweise und viel Leidensfähigkeit, denn Nagelsmanns Team gab 20 Schüsse ab, vier davon auf das Tor. Die 70.000 Zuschauer in der Allianz Arena drehten nach dem Schlusspfiff ihre Kehlen zu und überließen den Jubelschreien der Spieler des Gelben U-Bootes, die zum zweiten Mal in ihrer Geschichte im Halbfinale der Champions League stehen, den Vortritt."

Mundo Deportivo: "Herr Villarreal besiegt Bayern und steht im Halbfinale. Señor ist das deutsche Wort für 'Herr'. Und eine Mannschaft wie Villarreal von Unai Emery ist diejenige, die am Dienstag in der Allianz-Arena alle Erwartungen übertraf und Bayern München ausschaltete. Die Gelben konnten sich wie eine Katze auf dem Rücken verteidigen und warteten auf ihren Moment, um den endgültigen Schlag zu führen."

England

The Sun: "Kann nicht real sein. Der späte Treffer von Chukwueze verblüfft die Deutschen und schickt die Mannschaft von Unai Emery ins Halbfinale. Unai Emery hat mit Villarreal eine weitere europäische Meisterleistung gezeigt und Bayern München zuvor im Hinspiel auf eigenem Platz geschlagen. Der sechsmalige Europa-Champion hatte Mühe, die widerstandsfähigen Gäste zu überwinden, bevor Robert Lewandowski in der 52. Minute den Ausgleich erzielte. Die Bayern, die in den letzten zehn Jahren achtmal das Halbfinale erreicht haben, mussten eine der wohl peinlichsten Niederlagen ihrer Geschichte hinnehmen."

BBC: "Villarreal schockt Bayern. Samuel Chukwueze erzielte den späten Siegtreffer, mit dem Villarreal den FC Bayern München überrumpelte und zum ersten Mal seit 16 Jahren das Halbfinale der Champions League erreichte."

Mirror: "Giganten-Töter: Bayern München von Villarreal aus der Champions League gekegelt. Villarreal hat Bayern München im Viertelfinale der Champions League mit einem späten Tor von Samuel Chukwueze besiegt und damit den Einzug ins Viertelfinale gegen den deutschen Meister geschafft."

Italien

"Corriere dello Sport": "Villarreals Heldentat: Der FC Bayern ist raus! Villarreal hat Geschichte geschrieben und steht nach 16 Jahren wieder im Halbfinale der Champions League."

"Tuttosport": "Der übliche Lewandowski reicht nicht: Chukwueze schickt Villarreal ins Halbfinale."

Frankreich

"Le Figaro": ""Señor" Emery, der Meisterstratege. Emery, der Taktiker. Das Spiel der Gelben war sicherlich nicht rühmlich, aber am Ende zählt nur die Qualifikation, oder?"

Schweiz

"Blick": "Samuel Chukwueze schockt die Allianz-Arena in der Schlussphase mit seinem Kontertor! Und bringt die 70 000 Zuschauer auf einen Schlag zum Schweigen. Unglaublich, Villarreal schafft die Sensation!"