S04 steht Mega-Umbruch bevor - Terodde auf Abstellgleis?

Simon Terodde ist einer der Spieler, der auf Schalke angeblich keine Zukunft mehr haben könnte

Mit großen Schritten geht der FC Schalke 04 dem direkten Wiederaufstieg entgegen. Die Planungen für die kommende Saison laufen bereits auf Hochtouren - den Knappen steht bei einer Rückkehr in die Bundesliga ein Mega-Umbruch bevor.

Wie die "Sport Bild" berichtet, haben nur vier Spieler ihren Stammplatz bei einem Aufstieg sicher: Abwehr-Juwel Malick Thiaw, Linksverteidiger Thomas Ouwejan, Allrounder Ko Itakura und Kreativspieler Rodrigo Zalazar.

Die Verträge von Thiaw und Zalazar haben auf Schalke ohnehin noch Laufzeit bis 2024 beziehungsweise 2026.

Für Ouwejan, der von AZ Alkmaar ausgeliehen ist, und Itakura, der eigentlich bei Manchester City unter Vertrag steht, müssten die Königsblauen die Kaufoptionen ziehen. Ouwejans liegt bei zwei Millionen Euro, Itakuras bei 5,5 Millionen Euro.

Auf den anderen sieben Positionen will der FC Schalke 04 dem Bericht zufolge nachbessern. Auch Topstürmer Simon Terodde hätte seinen Stammplatz in der Bundesliga wohl nicht sicher.

Im deutschen Oberhaus konnte der 34-Jährige noch nicht wirklich glänzen. Steht in er der zweiten Liga bei 164 Toren in 278 Spielen, kommt er in der Beletage lediglich auf zehn Treffer in 58 Einsätzen. Daher soll angeblich ein neuer Stürmer her.

Auch im Tor sieht Schalke wohl Handlungsbedarf. Martin Fraisl ist dem Bericht zufolge "keine erstklassige Nummer 1", Ralf Fährmann werde die Rolle als Stammkeeper nicht mehr zugetraut.

Finanzieller Engpass für den FC Schalke 04

Im Mittelfeld könnte es ebenfalls zahlreiche Veränderungen geben. Kapitän Danny Latza, Dominick Drexler, Victor Pálsson, Blendi Idrizi und Florian Flick seien austauschbar.

Finanziell sind Schalke aber einmal mehr die Hände gebunden. Bei einem Aufstieg würde der Etat zwar von 20 auf 35 bis 40 Millionen Euro steigen. Von den 80 Millionen Euro, die die Königsblauen in der Abstiegssaison zur Verfügung hatten, ist man aber noch weit entfernt.