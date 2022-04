Ouwejan spricht über Zukunft auf Schalke

Joerg Niebergall/Eibner-Pressefo via www.imago-ima

Thomas Ouwejan im Trikot des FC Schalke 04

Thomas Ouwejan ist einer der Gewinner der Saison beim FFC Schalke 04. Als Leihspieler nach dem Abstieg der Gelsenkirchener im letzten Sommer gekommen, überzeugt der Niederländer auf der linken Außenbahn. Jetzt hat sich Ouwejan über seine Zukunftspläne geäußert.

Gegenüber dem niederländischen Portal "Voetbalzone" machte der Linksverteidiger deutlich, dass er gemeinsam mit den Königsblauen nur allzu gerne den nächsten Schritt machen würde. Dieser heißt beim FC Schalke 04 logischerweise, die schnellstmögliche Rückkehr in die Bundesliga perfekt zu machen.

Ein Verbleib des 25-Jährigen ist im Aufstiegsfall sogar vertraglich fixiert. Dann nämlich würde eine Kaufpflicht greifen, Schalke würde für den festen Transfer zwei Millionen Euro in Richtung AZ Alkmaar überweisen.

Sollten die Knappen ihre derzeitige Tabellenführung in der 2. Bundesliga an den letzten fünf Spieltagen noch aus der Hand geben, stellt sich die Situation komplizierter dar.

FC Schalke tritt am Sonntag beim SV Darmstadt an

"Wenn wir aufsteigen, bleibe ich, wenn wir nicht aufsteigen, muss ich viel mit dem Verein reden und schauen, was das Beste für mich ist", hält sich Ouwejan seine Zukunft im Falle des Verpassens der Bundesliga-Rückkehr des FC Schalke noch offen.

Für den Stammspieler steht aber fest: "In meinem Idealbild gehe ich mit diesem Verein in die Bundesliga, so habe ich es mir selbst auch ausgemalt."

Ouwejan ist beim Schalker Publikum schnell zu einem der Publikumslieblinge avanciert, überzeugt mit hoher Intensität und einem starken Offensivdrang. 25 Spiele bestritt er in der laufenden Saison von Beginn an, erzielte dabei drei Treffer für S04.

Zuletzt fiel der Linksfuß allerdings mit einer Wadenverletzung aus, die ihn auch am kommenden Wochenende noch zum Zuschauen zwingt. Für den FC Schalke geht es am Sonntag (ab 13:30 Uhr) beim Tabellenvierten SV Darmstadt und weitere wichtige Zähler für den Aufstieg.