Spanische Klubs zeigen Interesse: Poker um Harit eröffnet

IMAGO/Federico Pestellini

Amine Harit ist noch bis 2024 an den FC Schalke 04 gebunden

Amine Harit ist noch bis zum Saisonende vom FC Schalke 04 an Olympique Marseille verliehen. In den Kader der Knappen soll der Mittelfeldspieler aber nicht zurückkehren, vielmehr hofft man in Gelsenkirchen auf eine satte Ablöse. Nun steigen offenbar zwei Topklubs in den Poker um den Marokkaner ein.

Wie das Portal "fussballtransfers.com" berichtet, haben die beiden spanischen Vereine FC Sevilla und FC Villarreal Interesse an Harit bekundet. Demnach sehen die Klubs großes Potenzial in dem 24-Jährigen.

Schalke hatte Harit im Sommer 2017 für acht Millionen Euro vom FC Nantes verpflichtet. Bei einem Weiterverkauf versprechen sich die Verantwortlichen der Königsblauen eine Ablöse in einer ähnlichen Größenordnung, so das Portal. Harits Vertrag auf Schalke ist noch bis 2024 datiert.

Harit machte zuletzt mit starken Leistungen in der Ligue 1 auf sich aufmerksam. Nachdem es in seinen ersten Monaten als Leihspieler von Olympique Marseille noch überhaupt nicht lief, ist Harit mittlerweile einer der Protagonisten bei OM und auf dem besten Wege, mit dem Team die französische Vize-Meisterschaft und damit die direkte Champions-League-Qualifikation klarzumachen.

Schlägt OM bei Harit zu?

Marseille-Coach Jorge Sampaoli kann sich sogar vorstellen, über den Sommer hinaus mit Harit zusammenzuarbeiten. "Er ist für uns zu einem sehr wichtigen Spieler geworden und wird es in jedem Spiel des Endspurts sein", meinte der argentinische Cheftrainer und ergänzte: "Ich bin nicht überrascht von Harits Niveau. Darauf hatten wir gehofft. Als er bei uns anfing, war er ein Spieler, der im Spiel oft in Schwierigkeiten geriet. Er hat sich fußballerisch weiterentwickelt."

Marseille besitzt für Harit keine Kaufoption, müsste über eine mögliche Ablösesumme für den Mittelfeldmann neu mit den Schalkern verhandeln.

Im Trikot des FC Schalke hatte Harit bis zum letzten Jahr 102 Bundesliga-Spiele bestritten, in denen er zwölf Treffer erzielte.