Sorge vor Frankfurt-Aufmarsch: West Ham droht eigenen Fans

IMAGO/Nigel French

West Ham United verbietet seinen Fans den Weiterverkauf von Tickets

Um die nächste Fan-Invasion der Anhänger von Eintracht Frankfurt zu verhindern, stellt der englische Erstligist West Ham United vor dem Europa-League-Duell strenge Regeln auf. Wer diese bricht muss mit drastischen Strafen rechnen.

Am 28. April wartet auf die Fans von Eintracht Frankfurt der nächste Feiertag. Dann steht für die Hessen das Hinspiel des Europa-League-Halbfinals gegen West Ham United auf dem Programm.

Auf eine ähnlich starke Fan-Unterstützung wie in Barcelona, wo sich mehrere Zehntausend SGE-Fans auf legalen, halb-legalen und auch illegalen Wegen Eintrittskarten verschafft hatten, müssen die Adler im London Stadium aber verzichten. Viel mehr als die 3000 von der UEFA vorgesehenen Tickets werden die Frankfurt-Fans wohl nicht bekommen. Dafür hat West Ham United nun schon vor Beginn des offiziellen Vorverkaufs gesorgt.

Wie die Hammers auf ihrer Webseite mitteilten, werden Fans aus Deutschland, die bei West Ham keine Ticket-Buchungshistorie vorweisen können, keine Möglichkeit haben, eine Karte für das Spiel zu bestellen.

Da dies aber nur einer von vielen Wegen ist, an eine Eintrittskarte zu kommen, sichern sich die Londoner auch anderweitig ab.

So schreibt der Klub in seiner Mitteilung: "West-Ham-Fans, die ihre Karten über eine unautorisierte Plattform verkaufen, wird die Dauerkarte entzogen."

Darüber hinaus werden jene Fans "für den Rest der Saison 2022/23 aus dem London Stadium verbannt", heißt es weiter. Ob es sich dabei nur um einen Tippfehler handelt, oder West Ham seinen Anhängern sogar mit einem Ausschluss für die gesamte kommende Saison droht, ist nicht klar.

Damit die Message auch bei den SGE-Fans ankommt, wies West Ham in einem Schreiben an Eintracht Frankfurt explizit auf seine "Zero Tolerance Policy" hin. Die Hessen gaben diese Mitteilung umgehend an ihre Anhänger weiter.