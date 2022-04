Stürmerlegende sicher: Schalke und Werder steigen auf

nordphoto GmbH / Kokenge via www.imago-images.de

Ailton spielte sowohl für den FC Schalke als auch für Werder Bremen

Ailton feierte in seinen sechs Jahren bei Werder Bremen seine größten Erfolge, wurde dort unter anderem Double-Sieger 2004. Anschließend wechselte er für ein Jahr zum FC Schalke 04, wo er immerhin deutscher Vize-Meister wurde. Klar, dass der einstige Torjäger mit besonderem Interesse auf das Topspiel in der 2. Bundesliga am kommenden Samstag (ab 13:30 Uhr) blickt.

Im Gespräch mit der "Sport Bild" betonte der 48-Jährige, dass er die zuletzt so starken Gelsenkirchener derzeit in der Favoritenrolle gegen seine große Liebe Werder Bremen sieht.

"Die haben einen Lauf. Es wird ein geiles Spiel", ist sich Ailton angesprochen auf seinen Ex-Klub Schalke 04 sicher. Für die Knappen erzielte der Kugelblitz in 29 Bundesliga-Partien immerhin 14 Treffer.

Noch beeindruckender fiel seine Tor-Bilanz in sechs Jahren Werder aus, für die er in 169 Bundesliga-Spielen satte 88 Treffer markierte. In der Bremer Jahrhundertsaison 2003/2004 mit Deutscher Meisterschaft und DFB-Pokalsieg ballerte er sich einst mit 28 Buden zum Torschützenkönig.

Mittlerweile heißen die besten Knipser bei Werder Bremen Marvin Ducksch und Niclas Füllkrug. Das Duo hat 31 der 54 Saisontore der Hansestädter erzielt, wurde zuletzt aber etwas entzaubert.

Ailton sagt Aufstieg von FC Schalke und Werder voraus

"Auch wenn sich die Gegner besser auf Werder eingestellt haben, bin ich fest davon überzeugt, dass Ducksch und Füllkrug Bremen in die Bundesliga schießen werden", ist Ailton vom direkten Aufstieg der Bremer weiterhin fest überzeugt.

"Sie haben es in der bisherigen Saison sehr gut gemacht. Sie haben die Klasse, sind eiskalt vor dem Tor", lobte er das Offensiv-Duo der Bremer.

Der Brasilianer sagte voraus, dass seine Ex-Klubs FC Schalke 04 und Werder Bremen als direkte Aufsteiger in die Bundesliga zurückkehren werden. Auf Platz drei und damit den Relegationsrang setzte Ailton den FC St. Pauli.

Genau in dieser Reihenfolge rangieren die Teams derzeit auch nach 30 von 34 Spieltagen in der zweiten Liga.