Presse: "Eintracht schreibt weiter am Europa-Märchen"

IMAGO/Revierfoto

Ansgar Knauff brachte Eintracht Frankfurt früh auf die Siegerstraße

Nach dem 2:1-Sieg gegen West Ham United darf Eintracht Frankfurt weiter vom Finale der Europa League träumen. In den Medien wird die SGE für ihre Leistung gefeiert, abgeschrieben werden die Hammers allerdings noch nicht. Die internationalen Pressestimmen zum Spiel:

England

The Sun: "Knauff und Kamada lassen die Hammers-Blase platzen und lassen die Männer von Moyes vor einer schwierigen Aufgabe in der Europa League zurück."

Mirror: "Es war ein Albtraum-Start für die Hammers. Die Hammers sind noch am Leben. Bedenken Sie, dass Frankfurt in dieser Saison nur vier seiner 16 Heimspiele in der Bundesliga gewonnen hat."

Daily Mail: "West Ham muss jetzt einen Berg erklimmen. Das Tor von Ansgar Knauff war vielleicht das perfekte Gegenmittel gegen all die staubige Nostalgie. Frankfurt feierte nach dem Schlusspfiff, als stünden sie mit einem Bein im Finale."

The Guardian: "West Ham steht vor einer schwierigen Aufgabe, nachdem Kamada Frankfurts Dominanz belohnt hat. Am Ende war der einzige Trost für West Ham, dass sie noch am Leben sind."

Deutschland

kicker: "Nach Knauffs Blitzstart: Eintracht siegt auch bei West Ham. Eintracht Frankfurt verschaffte sich dank eines hart erarbeiteten 2:1-Erfolgs bei West Ham United eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel vor heimischer Kulisse."

Bild: "Jetzt ist das Finale so nah! Der Traum vom ersten deutschen Europa-League-Finalisten seit 2009 (Werder) ist vor dem Rückspiel nächsten Donnerstag damit zum Greifen nah. Den letzten deutschen Sieger gab es 1997 (Schalke)."

RTL: "Nächste magische Nacht in der Europa League. Frankfurt stellt mit 2:1-Sieg gegen West Ham Weichen auf Finale. Wenn Du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo Eintracht Frankfurt her. Im Halbfinale der Europa League lässt sich der Bundesligist auch von West Ham United nicht von der Erfolgswelle herunterreißen und gewinnt das Hinspiel auswärts völlig verdient mit 2:1."

ntv: "Eintracht schreibt weiter am Europa-Märchen. Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt knüpft in London nahtlos da an, wo sie beim FC Barcelona aufgehört hat: Gegen West Ham United machen die Hessen einen Schritt in Richtung Endspiel der Europa League."

FAZ: "Die Traumreise der Eintracht geht weiter. Auf ihrer Traumreise durch Europa hat die Eintracht ein weiteres traumhaftes Ergebnis erzielt. Halbfinale in der Europa League, Hinspiel bei West Ham United: Schon wieder ist die Frankfurter Mannschaft von Trainer Oliver Glasner in ihrer internationalen Kampagne ungeschlagen geblieben."

Frankfurter Rundschau: "Eintracht Frankfurt begeistert in London - und siegt verdient bei West Ham."

Hessenschau: "K&K funktioniert auch ohne Kostic. Frankfurter konnte die 90 Minuten auch deswegen für sich entscheiden, da es mal wieder ein K&K-Spiel war. Nur: Filip Kostic war diesmal damit nicht gemeint. Der Serbe spielte eine schwächere Partie, fiel nicht weiter auf in einer starken Eintracht-Elf. Dafür waren Knauff und Daichi Kamada umso besser drauf."

Spanien

Marca: "Frankfurt macht einen kleinen Schritt Richtung Endspiel. Die Deutschen legten West Ham Handschellen an. Angriff, Angriff und Angriff. So präsentierten sich West Ham und Eintracht Frankfurt."

AS: "Eintracht Frankfurt erobert auch London. Die Hammers waren die nächsten Opfer des Bundesligisten. Eine weiße Flut, die das Londoner Stadion durch Tore von Knauff und Kamada zum Schweigen brachte."

Sport: "Das deutsche Team, wie immer angespornt von seinen treuen Fans, gewann ein offenes Duell."

Italien

La Gazzetta dello Sport: "Eine Überraschung sollte es nach dem Sieg in Barcelona nicht mehr sein, dennoch verblüfft Eintracht Frankfurt weiter."

Tuttosport: "Entscheidung aufs Rückspiel verschoben."