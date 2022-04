Schalke-Matchwinner Terodde gibt legendäres Interview

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Simon Terodde schoss den FC Schalke 04 zum Sieg

Mit seinem Doppelpack beim 2:1-Sieg gegen den SV Sandhausen schoss Simon Terodde den FC Schalke 04 einen großen Schritt in Richtung Wiederaufstieg. Nach dem Spiel gab der Stürmer eine legendäres Krächz-Interview.

Terodde (71., 90.+1) sicherte Schalke mit seinen Saisontoren 26 und 27 den Sieg in Sandhausen, auch auf den zwischenzeitlich Ausgleich von Dennis Diekmeier (83.) hatte der S04-Stürmer eine Antwort parat.

Dem Jubel und den Emotionen waren nach dem Schlusspfiff keine Grenzen gesetzt. Nach dem Spiel konnte der Stürmer kaum noch einen Laut von sich geben und krächzte am "Sky"-Mikrophon: "Heute ... boah ... Das muss man erstmal realisieren, was hier abgegangen ist, schon vorm Spiel. Mega! ... Ich habe überhaupt keine Stimme mehr."

Auf die Frage von Reporter Dirk g. Schlarmann, ob Terodde seine Stimme in der Kurve gelassen hat, antwortete der 34-Jährige: "Ja, in der Kurve, und auch gerade in der Kabine. Was soll ich erzählen? Du hast ja alles hier gesehen! Wir haben noch zwei Spiele, die müssen wir reißen."

In dem Interview adelte Terodde zudem die Schalke-Fans: "Die haben uns am Ende auch zum Sieg gepusht ... Wenn du normalerweise das 1:1 hier kriegst ... dann brichst du zusammen. Aber du siehst ja, was hier los ist."

Video verbreitet sich wie ein Lauffeuer

Unter den Schalke-Fans verbreitete sich der Interview-Ausschnitt wie ein Lauffeuer, auch in den sozialen Netzwerken machte der Clip mit Kult-Potenzial schon kurz nach Abpfiff die Runde.

Der FC Schalke 04 veröffentliche außerdem ein Videos, das die Schalke-Profis feiernd in der Kabine zeigt. Die Spieler stimmen dabei lautstark "Simon is on fire" an.

Durch den Sieg haben die Königsblauen die Tabellenspitze der 2. Bundesliga wieder übernommen. Da die Konkurrenten Werder Bremen (2:3 gegen Holstein Kiel) und FC St. Pauli (1:1 gegen den 1. FC Nürnberg) gepatzt haben, kommt Schalke dem Aufstieg immer näher.