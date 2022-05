Neuer soll Müller folgen - Nübel sieht "keinen Sinn"

IMAGO/Sammy Minkoff

Manuel Neuer soll - genau wie Thomas Müller - zeitnah beim FC Bayern verlängern

Mit der Vertragsverlängerung von Thomas Müller können die Verantwortlichen des FC Bayern immerhin schon einmal einen von insgesamt vier wichtigen Haken in Planungsfragen innerhalb des bestehenden Kaders machen. Auf den Routinier soll nun Manuel Neuer folgen - mit Konsequenzen für Alexander Nübel.

Am Dienstag lieferte der FC Bayern in den sozialen Medien beinahe romantische Bilder: Thomas Müller trägt ein Trikot von 1995 und sitzt auf einem Bett mit rot-weißer Bettwäsche. An der Wand hängen alte Poster und ein Schal mit dem Vereinslogo. Alles wie früher in seinem Kinderzimmer! Der FC Bayern, so sollen es die Fotos aussagen, ist Müllers Leben - und das wird es auch in Zukunft sein. "Thomas Müller bleibt daheim", twitterte der deutsche Fußball-Rekordmeister stolz und versah die Nachricht mit zwei Herzen.

Nach wochenlangen Diskussionen und einiger Unruhe hat das Bayern-Idol Müller als erster der umworbenen Führungsspieler seinen 2023 auslaufenden Vertrag vorzeitig bis 2024 verlängert. Für die Bayern kam die Nachricht nach dem jüngsten Ärger um die "Ibiza-Affäre" genau zur richtigen Zeit. Müllers Unterschrift könnte zudem auch die Initialzündung für die Unentschlossenen Manuel Neuer, Robert Lewandowski, und Serge Gnabry sein, deren Zukunft weiter offen ist.

Tor beim FC Bayern für Nübel wohl weiter versperrt

Erstgenannter steht dabei offenbar kurz vor einem Abschluss. Wie der Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, ist Neuer der nächste Star auf der Liste der Verantwortlichen, der an den Klub gebunden werden soll. Der Nationaltorwart soll dabei nach dem Vorbild Müllers ebenfalls bis 2024 unterschreiben. Erst danach wollen sich die Bosse wohl intensiver mit den etwas kniffligeren Verhandlungen mit Lewandowski und Gnabry beschäftigen.

Neuers geplante Verlängerung hätte direkte Folgen für Alexander Nübel. Der Keeper ist derzeit vom FC Bayern an die AS Monaco verliehen und sollte nach seiner Rückkehr im Sommer 2023 eigentlich ins Bayern-Tor rücken.

Sollte Neuer allerdings tatsächlich bleiben, wäre der Weg zwischen die Pfosten für den dann im Herbst '23 bereits 27 Jahre alt werdenden Nübel weiter versperrt. Weshalb dieser derzeit offenbar auch nicht davon ausgeht, noch einmal für die Münchner zu spielen, denen er sich vor rund zwei Jahren anschloss.

Aktuell kein Austausch mit dem FC Bayern

"Wenn Manuel Neuer noch da ist, macht es keinen Sinn, dass ich zurückkomme", wird Nübel von "spox.com" zitiert. Aktuell gebe es keinen Austausch mit dem FC Bayern. Man werde sich aber sicherlich zusammensetzen, um zu sehen, "was die beste Lösung für mich und Bayern ist".

Es war nicht das erste Mal, dass sich Nübel in den letzten Wochen auf Nachfrage äußerst skeptisch gegenüber einer Rückkehr äußerte.