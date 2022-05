Asamoah wird nach Aufstieg emotional

IMAGO/Laci Perenyi

Mexikos Box-Idol Saúl Álvarez hat den WM-Titel im Halbschwergewicht überraschend verpasst.

Der 31-Jährige unterlag am Samstag in Las Vegas dem russischen WBA-Weltmeister Dmitry Bivol einstimmig nach Punkten und musste damit die zweite Niederlage seiner Karriere hinnehmen. Bivol gewann hingegen auch seinem 20. Profikampf.

"Natürlich will ich den Rückkampf", kündigte Álvarez , der unter dem Kampfnamen "Canelo" in den Ring steigt, nach der Niederlage an. Bivol sei ein "großartiger Champion". Aber: "Das ist noch nicht das Ende", sagte Álvarez . Sein Gegner steht einer Revanche offen gegenüber. "Kein Problem. Lass uns darüber reden", antwortete Bivol.

Álvarez hatte im November letzten Jahres Geschichte geschrieben, als er den US-Amerikaner Caleb Plant besiegte und sich damit alle vier Weltmeistertitel im Supermittelgewicht sicherte. Seine zuvor einzige Niederlage hatte Álvarez im leichten Mittelgewicht gegen US-Superstar Floyd Mayweather im Jahr 2013 kassiert.