Tolisso-Berater gibt Update in Zukunftsfrage

FC Bayern? Lyon? Wie geht es für Corentin Tolisso weiter?

In weniger als zwei Monaten läuft der Vertrag von Corentin Tolisso beim FC Bayern aus, doch noch gibt es keine offizielle Verabschiedung des Mittelfeldspielers. Das könnte auch daran liegen, dass der Abschied bislang noch gar nicht zu 100 Prozent feststeht. Das hat auch der Berater des Franzosen bestätigt.

Fünf Jahre lang trug Corentin Tolisso das Trikot des FC Bayern. Auf 117 Spiele kam der französische Nationalspieler, der immer wieder von Verletzungen geplagt war, in dieser Zeit für die Münchner. 21 Tore und 15 Vorlagen gelangen ihm dabei. Eigentlich sollte das Kapitel beim deutschen Fußball-Rekordmeister in diesem Sommer enden, doch es gibt weiter keine endgültige Klarheit.

Das liegt nach Informationen von "Sport 1" auch daran, dass der FC Bayern den anvisierten Transfer von Ryan Gravenberch von Ajax Amsterdam noch nicht unter Dach und Fach gebracht hat.

Demnach hält man sich in München die Tür zu Tolisso noch einen Spalt auf, spielt offenbar mit dem Gedanken, mit dem 27-Jährigen zu verlängern, falls der Gravenberch-Wechsel platzt. Zwar ist Verletzungsanfälligkeit des Franzosen weiter ein großes Thema, für einen kürzeren Vertrag könnte es aber reichen.

Tolissos Berater Eric Castagnino bestätigte gegenüber "Sport1", dass sich sein Mandant weiter im Wartestand befindet. "Es gibt noch keine Entscheidung", sagte der Agent.

FC Bayern: Nagelsmann lobt Tolisso

Im Raum steht derzeit vor allem eine Rückkehr zu Olympique Lyon, wo Tolisso bis zu seinem Wechsel 2017 spielte. Aber auch spanische Klubs sollen am Mittelfeldmann interessiert sein.

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann lobte zuletzt die "unfassbare Siegesmentalität" des 27-Jährigen. Tolisso "will immer gewinnen, hat eine sehr gute Technik und bringt immer einen guten Geist mit ins Training", so der Coach, der in Sachen Zukunftsplanung ebenfalls noch keinen neuen Stand hat. "Es gibt noch nichts zu vermelden, wir werden sehen wie es weitergeht", sagte Nagelsmann am Freitag auf der Spieltags-PK.