"Brisantes Meeting"? Nagelsmann offenbar in der Kritik

IMAGO/Ulrich Wagner

Julian Nagelsmann ist beim FC Bayern in die Kritik geraten

Beim FC Bayern München stehen in dieser Woche wichtige und zukunftsträchtige Besprechungen an. Es tagen nicht nur die Aufsichtsräte, um die durchwachsene Saison zu analysieren und Gelder für 2022/23 freizugeben, auch Trainer Julian Nagelsmann wird sich ausgiebig erklären müssen.

Sportlich geht es für den FC Bayern in diesen Tagen um nichts mehr. Der Titelkampf in der Fußball-Bundesliga ist längst entschieden, die Meisterschale nach dem 2:2 gegen den VfB Stuttgart am Sonntagabend nun auch ganz offiziell wieder zurück in den Händen des Rekordmeisters. Es kann also für die Verantwortlichen an die Analyse der beinahe abgelaufenen Spielzeit gehen.

Am Montag kommt dafür der Aufsichtsrat der Münchner zusammen. Die Themen, wie das zu frühe Aus in der Champions League und im DFB-Pokal und wer dafür die Verantwortung zu übernehmen hat, liegen auf der Hand. Gleichzeitig wird es aber auch um finanzielle Fragen gehen. Mit Blick auf den Transfersommer heißt das: Wie viel Geld ist in den Kassen? Was ist bei Vertragsverlängerungen möglich, die noch bei Manuel Neuer, Robert Lewandowski und auch bei Serge Gnabry anstehen sollen. Welche Spieler müssen abgegeben werden? Wer soll kommen?

Daneben ist laut "kicker" auch ein "brisantes Meeting" des Trainerteams rund um Julian Nagelsmann geplant. Es soll eine Art Zäsur geben, um ein "Weiter so" zu vermeiden.

Das Fachblatt nennt die anstehenden Gespräche eine "Woche der Wahrheit", in der die Probleme, die bislang kleingehalten wurden, schonungslos aufgearbeitet werden sollen. Wieso kam es zum Leistungsabfall in der Rückrunde? Woher kommt die fehlende Haltung bei einigen Stars?

Nagelsmanns Training beim FC Bayern zu anspruchsvoll?

Vor allem Nagelsmann steht als Chefcoach in der Kritik und gleichzeitig in der Pflicht, sich anzupassen. Weil einigen Spielern das Training zu anspruchsvoll war, sollen die Methoden vereinfacht werden. Drei Lernziele in einer Übung wird es nicht mehr geben. Andere fanden die offensive Ausrichtung zu riskant, forderten mehr Automatismen im Angriffsvorgang.

Außerdem wir der 34-Jährige an seinem Sprechtempo feilen müssen. Ein großer Kritikpunkt war laut dem Bericht, dass Nagelsmann zu schnell rede, insbesondere Nicht-Muttersprachler hatten Schwierigkeiten, ihm zu folgen.

Zusammen mit seinen Assistenten wird der Trainer zudem den Personalbestand in den Blick nehmen. Leroy Sané habe vor allem deswegen eine Leistungsdelle erlitten, weil er genervt sei, von der ewigen Diskussion um seine Person. Der Nationalspieler wolle einfach in Ruhe Fußball spielen, so heißt es.

Serge Gnabry hingegen sei abgelenkt gewesen, weil ihn die Vertragsdebatten beschäftigen und er neben dem Star-Trio aus Neuer, Müller und Lewandowski zu wenig erwähnt werde.