Krisengipfel wegen Transfer-Flop Sabitzer beim FC Bayern?

IMAGO

Marcel Sabitzer findet beim FC Bayern noch nicht in die Spur

Nach sechs Jahren im Trikot von RB Leipzig folgte Marcel Sabitzer Ende August 2021 Trainer Julian Nagelsmann zum FC Bayern, der immerhin 15 Millionen Euro für den österreichischen Mittelfeldspieler auf den Tisch legte. Eine Summe, die Sabitzer bislang allerdings nicht mit entsprechenden Leistungen zurückzahlt. Gerüchte um einen Abschied kursieren schon länger - und scheinen nicht aus der Luft gegriffen.

Immerhin 32 Pflichtspiele bestritt Marcel Sabitzer bislang in seiner Debütsaison beim FC Bayern für die Münchner, in die Startelf schaffte es der 28-Jährige allerdings nur neunmal, die vollen 90 Minuten stand er sogar erst einmal auf dem Rasen. Eine Bilanz, die weder für den österreichischen Nationalspieler noch den deutschen Rekordmeister befriedigend ist. Das legt ein vermeintliches Treffen nah.

Die "Bild" berichtet am Dienstag, Sabitzer befinde sich auf der Geschäftsstelle des FC Bayern, um ein klärendes Gespräch über seine Zukunft zu führen.

Die Zeitung will den Rechtsfuß um 10:05 Uhr am eigentlich trainingsfreien Tag an der Säbener Straße erblickt haben, wenig später hat sich zudem Sabitzers Berater Roger Wittmann auf den Weg begeben. "Sky"-Reporter Torben Hoffmann veröffentlichte entsprechende Videoaufnahmen.

FC Bayern würde Wechsel wohl nicht im Weg stehen

"Bild" enthüllte bereits vor wenigen Wochen, dass Sabitzer gegenüber seinem Umfeld Abschiedsgedanken geäußert haben soll.

Dem gebürtigen Welser fehle der Rückhalt der Verantwortlichen, hieß es. Steine würde man Sabitzer demnach zudem nicht in den Weg legen, sofern ein Klub bereit ist, eine Summe nahe der einst investierten 15 Millionen Euro zu zahlen.

An Interessenten mangelt es offenbar nicht: Zuletzt handelte die "Sport Bild" Sabitzer bei Atlético Madrid, das englische Portal "football.london" brachte den Bayern-Akteur beim FC Arsenal ins Spiel und die türkische Zeitung "Takvim" will erfahren haben, dass Sabitzers Management ihn bei Fenerbahce ins Schaufenster gestellt hat.