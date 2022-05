Sébastien Haller zum BVB: Jetzt wird es ernst

imago/sport.de

Sébastien Haller will angeblich zum BVB wechseln

Seit Wochen wird Sébastien Haller mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Was erst noch lose Spekulationen waren, könnte jetzt Realität werden. Denn der Stürmer will offenbar zum BVB wechseln.

Borussia Dortmund hat möglicherweise einen direkten Ersatz für den im Sommer zu Manchester City wechselnden Erling Haaland gefunden. Transferziel des BVB: Sébastien Haller von Ajax Amsterdam. Nach Informationen des "Spiegel" beruht das Interesse auf Gegenseitigkeit. Heißt: Dortmund will Haller, Haller will zur Borussia. Im Nachrichtenmagazin heißt es, dass "beide Seiten inzwischen eine gemeinsame Zukunft bevorzugen".

Ob diese allerdings tatsächlich Wirklichkeit wird, ist noch offen. Das hat gleich mehrere Gründe: Denn laut "Spiegel" muss der BVB erst noch Spieler abgegeben, um Transfer- und Gehalts-Budget für Haller freizumachen. Denkbar ist der ohnehin auf der Agenda stehenden Verkauf von Verteidiger Manuel Akanji. Der Schweizer, der bis zuletzt eine Verlängerung ablehnte, soll bis zu 30 Millionen Euro einbringen. Neben Akanji gibt es weitere Abgangskandidaten.

Dieses Geld könnten die Dortmunder Verantwortlichen dann in Haller investieren, der dem Bericht zufolge bis zu 35 Millionen Euro Ablöse kosten würde. Der Angreifer kennt die Fußball-Bundesliga bestens, spielte zwischen 2017 und 2019 äußerst erfolgreich für Eintracht Frankfurt (33 Tore und 19 Vorlagen in 77 Spielen).

Haaland überzeugt (auch) gegen den BVB

Schon damals war Haller mit diesen Werten ins Visier des BVB geraten. Damals kam ein Wechsel laut "WAZ" aber aufgrund der zu hohen Ablöseforderung nicht zustande. Premier-League-Klub West Ham United überwies vor drei Jahren schließlich satte 50 Millionen Euro für den heute 27-Jährigen, der schließlich Anfang 2021 bei Ajax Amsterdam landete, wo er für die Hälfte des Betrages bis 2025 anheuerte.

In 2021/22 kommt der zwölffache Nationalspieler der Elfenbeinküste auf 21 Tore und sieben Vorlagen in der Eredivisie. Beeindruckend zudem seine elf Tore in acht Champions-League-Partien - darunter die zwei Treffer gegen den BVB in der Gruppenphase.

Haller, der mit Ajax den Meistertitel feiern durfte, wäre nach Karim Adeyemi der zweite große Transfer für die Offensive.