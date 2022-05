Wegen Breitenreiter? Gladbach-Boss verhandelt in der Schweiz

IMAGO/MANUEL GEISSER

André Breitenreiter steht wohl auf der Kandidatenliste von Borussia Mönchengladbach

Borussia Mönchengladbach ist einer von mehreren Bundesliga-Klubs, der nach dem Saisonende plötzlich ohne Cheftrainer dasteht. Der bisherige Cheftrainer Adi Hütter hat den Verein nach nur einer Saison wieder verlassen, die auf dem enttäuschenden zehnten Tabellenplatz endete. Neben den bereits genannten Nachfolge-Kandidaten wird jetzt auch Ex-Schalke-Coach André Breitenreiter als neuer Gladbach-Trainer gehandelt.

Wie aus einem jüngsten "Bild"-Bericht hervorgeht, soll sich Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus derzeit in der Schweiz aufhalten, um dort Gespräche für die nächste Saison bei der Borussia zu führen.

Gut möglich, dass es dabei um eine erste direkte Kontaktaufnahme mit André Breitenreiter geht, der mit dem FC Zürich zuletzt eine sagenhafte Saison in der Super League hingelegt hat und vorzeitig Schweizer Meister geworden ist. Vor den Young Boys Bern und vor dem FC Basel, die den Titel zwölf Jahre lang unter sich ausgemacht hatten.

Zuvor hatte bereits die Schweizer Zeitung "Blick" über das mögliche Gladbach-Interesse an Breitenreiter berichtet.

Breitenreiter coachte den FC Schalke 04 für eine Saison

Der 48-Jährige ist noch bis 2023 an den FC Zürich gebunden. Nach seiner überaus erfolgreichen Saison in Zürich, die noch zwei Spieltage lang andauert aber mit 18 Punkten Vorsprung in der Tabelle längst entschieden ist, keimten zuletzt gleich mehre Gerüchte um einen erneuten Wechsel zurück nach Deutschland auf. So soll sich auch Hertha BSC schon mit der Personalie befasst haben.

Rund um Borussia Mönchengladbach soll er laut übereinstimmender Medienberichte mittlerweile neben Ex-VfL-Trainer Lucien Favre als einer der präferierten Kandidaten der Klubführung gelten.

Breitenreiter führte einst den SC Paderborn in die Bundesliga, heuerte 2015 für eine Saison beim FC Schalke an, mit denen den fünften Tabellenplatz erreicht hatte. Zwischen 2017 und 2019 war er zudem bei Hannover 96 in der 2. Bundesliga angestellt.