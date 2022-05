Werder Bremen gibt Start der Saisonvorbereitung bekannt

IMAGO/nordphoto GmbH / Kokenge

Werder Bremen steigt am 22. Juni ins Training ein

Trainer Ole Werner hat das erste Mannschaftstraining im Rahmen der Vorbereitungen des Bundesliga-Aufsteigers Werder Bremen für den 22. Juni angesetzt. Bereits am 19. Juni wird bei den Hanseaten mit der Leistungsdiagnostik begonnen.

Die Norddeutschen hatten sich am vergangenen Sonntag durch einen 2:0-Sieg im Weserstadion gegen Jahn Regensburg nach einjähriger Zweitklassigkeit den sofortigen direkten Wiederaufstieg gesichert. Vom 30. Juni bis 10. Juli hat der SV Werder ein Trainingslager in Zell am Ziller/Österreich gebucht.

Sein erstes Pflichtspiel wird der ehemalige Europapokalsieger am letzten Juli-Wochenende in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals bestreiten. Eine Woche später nimmt die Bundesliga wieder ihren Betrieb auf.