Kalajdzic-Berater verhandelt mit dem FC Bayern

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Sasa Kalajdzic steht vor einem Wechsel zum FC Bayern

Der Wechsel von Stürmer Sasa Kalajdzic vom VfB Stuttgart zum FC Bayern steht womöglich unmittelbar bevor. Schon am Dienstag verhandelten die beiden Lager miteinander. Am Mittwoch gingen die Gespräche in die zweite Runde.

Der TV-Sender "Sky" veröffentlichte am Mittwoch ein Video, das die Berater von Sasa Kalajdzic gegen 17 Uhr am Vereinsgelände des FC Bayern zeigt. Auch die Münchner Verantwortlichen um Sportchef Hasan Salihamidzic waren zur gleichen Zeit an der Säbener Straße vor Ort.

Bereits am Dienstag sollen die Entscheider Informationen des Senders zufolge miteinander verhandelt haben.

Eine Einigung zwischen den Parteien gebe es zwar noch nicht, berichtete "Sky", allerdings gebe der Rekordmeister in den Verhandlungen "alles", um den Stürmer von einem Wechsel an die Isar zu überzeugen.

Als Ablösesumme sind zwischen 20 und 25 Millionen Euro im Gespräch. Für diesen Betrag sind die Schwaben angeblich bereit, ihren Top-Knipser im Sommer ziehen zu lassen.

VfB Stuttgart glaubt nicht an Kalajdzic-Verbleib

Dass der Mittelstürmer den VfB verlassen wird, deutete Sportdirektor Sven Mislintat bereits im Gespräch mit der "Sport Bild" an, als er sagte: "Es wäre überragend, wenn wir Sasa als Spieler und Typen in unserer Mannschaft behalten können. Sehr wahrscheinlich ist dies aber meiner Einschätzung nach nicht."

Auch Kalajdzic selbst sprach in den vergangenen Tagen von einem möglichen Wechsel. "Die nächsten Tage werde ich Gespräche mit Stuttgart und meinem Berater Sascha Empacher führen. Die heißen Tage stehen an, nicht nur vom Wetter her", sagte er am Dienstag der "Kronen Zeitung".

Noch unklar ist, ob der FC Bayern den Österreicher als möglichen Ersatz für Robert Lewandowski betrachtet. Obwohl die Münchner einen Abschied des Polen im Sommer ausschlossen, ebben die Gerüchte nicht ab - im Gegenteil. Erst am Mittwoch hieß es, ein Wechsel des Weltfußballers zum FC Barcelona rücke näher und näher.