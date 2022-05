IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeyer

Eintracht Frankfurt wird von der internationalen Presse gefeiert

In einem packenden Europa-League-Finale setzte sich Eintracht Frankfurt mit 5:4 im Elfmeterschießen gegen die Rangers aus Glasgow durch. In den Medien wird die SGE für ihren Triumphzug durch Europa gefeiert. Die internationalen Pressestimmen zum Spiel:

Deutschland

kicker: "Maximales Drama. Im Hexenkessel von Sevilla werden neue Legenden geboren. Kein Zweifel besteht daran, dass die Eintracht und ihre reisefreudigen Fans der verdiente Sieger der Europa League sind. Wer ohne eine einzige Niederlage bei 13 Spielen ins Finale einzieht und dabei Gegner wie den FC Barcelona, West Ham United oder Betis Sevilla besiegt, geht verdientermaßen in die Geschichte ein."

SZ: "Freudentaumel in der Hitze von Sevilla."

FAZ: "Die große Fiesta der Eintracht. Grandios, gigantisch, galaktisch. Die Eintracht bejubelt den Titel in der Europa League. In einem epischen Finale gegen die Glasgow Rangers in Sevilla setzen sich die Frankfurter im Elfmeter-Drama durch."

Bild: "Da bist du ja wieder! Frankfurt holt 25 Jahre nach Schalke den Pott. Irres Finale mit Blut-Foul und Choreo-Chaos. Trapp der Held im Elfer-Schießen."

Hessenschau: "Eintracht Frankfurt hat sich die europäische Krone aufgesetzt. In einem packenden Europa-League-Finale besiegten die Hessen in Sevilla die Glasgow Rangers. Im Elfmeterschießen avancierte Keeper Kevin Trapp zum Helden des Abends."

RTL: "DER TITEL-TRAUM IST WAHR GEWORDEN!!! In einer epischen Final-Schlacht bezwingen die magischen Hessen im Glutofen von Sevilla die Glasgow Rangers mit 5:4 im Elfmeterschießen."

ntv: "Keiner bringt Frankfurts Traum zum Platzen. Eine Sensation am Ende einer spektakulären Saison in dem Wettbewerb, in dem sich Bundesligisten so gerne blamieren. Die Hessen aber beenden den Rausch ohne Kater."

Frankfurter Rundschau: "Eintracht Frankfurt – Ein leuchtendes Beispiel. Sie sind gekommen, um zu vollenden. Und sie haben vollendet. Es ist vollbracht. Die unglaubliche Reise von Eintracht Frankfurt quer über den alten Kontinent hat tatsächlich ein Happy End gefunden."

11Freunde: "Die Herzen von Europa. Ja! Wirk­lich! Die SGE hat’s geschafft! Ein­tracht Frank­furt gewinnt das Europa-League-Finale gegen die Ran­gers im Elf­me­ter­schießen und ist am Ziel einer epi­schen Reise."

Frankfurter Neue Presse: "Wahnsinn! Eintracht Frankfurt gewinnt Europa League nach Elfmeterschießen gegen die Glasgow Rangers. Eintracht Frankfurt gewinnt das Finale der Europa League gegen die Glasgow Rangers und ist am Ziel aller Träume."

Großbritannien

The Herald: "Der Traum von der Europa League ist ausgeträumt: Rangers verpassen die Chance, Ibrox-Geschichte zu schreiben."

The Scotsman: "Rangers verlieren Europa-League-Finale im Elfmeterschießen."

BBC: "Die Rangers mussten in ihrem fünften europäischen Finale eine schmerzhafte Niederlage im Elfmeterschießen hinnehmen, da Eintracht Frankfurt in einem packenden Entscheidungsspiel der Europa League triumphierte."

The Telegraph: "Aaron Ramsey verschießt den entscheidenden Elfmeter im Elfmeterschießen, während die Rangers einen Herzinfarkt im Finale der Europa League erleiden"

Daily Mail: "Es endete mit Herzschmerz, aber was für eine herausragende Reise die Rangers in dieser Saison in Europa hingelegt haben... diejenigen, die in Sevilla dabei waren, werden noch jahrelang Geschichten davon erzählen."

The Sun: "Der märchenhafte Lauf der Rangers durch Europa endete mit einem Debakel, nachdem Aaron Ramsey den entscheidenden Elfmeter gegen Eintracht Frankfurt verschoss."

Guardian: "Am anderen Ende des Sánchez-Pizjuán-Stadions tobten die Fans der Eintracht, die einen außergewöhnlichen, unerwarteten Lauf hingelegt hatte. Die Fans der Rangers hingegen verstummten zum ersten Mal. Doch diejenigen, die geblieben waren, applaudierten den Spielern, die alles gegeben hatten und nun gebrochen waren, weil ihnen eine einmalige Chance entrissen worden war. Fünfzig Jahre hatten sie auf eine europäische Trophäe gewartet; wer weiß, wie lange sie noch auf eine weitere Chance warten müssen."

Spanien

AS: "Borrés Europa League. Er ist der lateinamerikanische Held der Eintracht."

Sport: "Eintracht Frankfurt, Henker von Barcelona im Viertelfinale, gewann die Europa League. Kevin Trapp und Santos Borré waren in den Schlüsselmomenten des Spiels entscheidend."

Marca: "Trapp schenkt Eintracht Europa-League-Sieg gegen Rangers im Elfmeterschießen. Die Rettung des Deutschen gegen den Elfmeter von Ramsey entschied ein Spiel, das nach 120 Minuten 1:1 endete."

Mundo Deportivo: "Eintracht gewinnt im Elfmeterschießen. Torhüter Trapp, der Ramseys Elfmeter parierte, und Rafael Borré, der das 1:1-Unentschieden erzielte und den letzten Elfmeter verwandelte, waren die Architekten des Erfolgs von Barças und Betis' Scharfrichtern. Die Rangers von Gio van Bronckhorst gingen in Führung und hatten in der Verlängerung den Siegtreffer auf dem Fuß, konnten aber den zweiten europäischen Titel der Deutschen nicht verhindern."

Österreich

Krone: "SIEG! Glasners Frankfurter gewinnen Europa League."

ORF.at: "Europa League: Frankfurt gewinnt Finale im Elferschießen. In der UEFA Europa League ist am Mittwochabend der erste Europacup-Titel der Saison 2021/22 vergeben worden."

Frankreich

L'Équipe: "Frankfurt sprengt die Bank."

Le Parisien: "Kevin Trapp bringt Frankfurt den Titel gegen die Glasgow Rangers. Eintracht Frankfurt setzte sich am Mittwoch nach einem verkrampften Finale in Sevilla im Elfmeterschießen (1:1, 5:4 i. E.) gegen die Schotten durch. Es ist der erste europäische Titel seit zweiundvierzig Jahren."

Italien

Tuttosport: "Aus elf Metern verfehlt die Eintracht kein einziges Mal, während Ex-Juve-Spieler Aaron Ramsey, der in der 118. Minute eingewechselt wurde, an Trapp scheitert."

La Gazzetta dello Sport: "Im Europa-League-Finale zwischen den Rangers und der Eintracht triumphieren die Deutschen, allerdings erst im Elfmeterschießen - am Ende eines äußerst ausgeglichenen Endspiels."