Medien: Rose winkt Millionen-Abfindung beim BVB

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Marco Rose ist nicht länger BVB-Coach

Borussia Dortmund hat sich nach nur zehn Monaten von Marco Rose getrennt. Das überraschende Aus des Cheftrainers kostet den BVB wohl eine stolze Summe.

Wie "Bild" berichtet, laufen die Verträge von Rose sowie dessen entlassenen Assistenten Alexander Zickler und René Maric weiter.

Allein der geschasste Cheftrainer soll in seinem ursprünglich bis 2024 datierten Arbeitspapier beim BVB rund 4,5 Millionen Euro pro Jahr verdient haben. Auch Zickler (rund 800.000 Euro pro Saison) und Maric (rund 500.000) stehen in Dortmund vorerst weiterhin auf der Gehaltsliste.

Laut dem Boulevardblatt dürfte es beim Trainer-Trio "aber auf eine Abfindung hinauslaufen". Diese soll schon bei der Unterschrift festgelegt worden sein und "im Paket" bei etwa fünf Millionen Euro liegen.

Folgerichtig könnte das Rose-Aus den BVB am Ende "insgesamt fast 15 Millionen Euro" kosten. "Bild" bezieht in diese Rechnung auch die fünf Millionen Euro Ablöse, die der Revierklub im Sommer 2021 an Borussia Mönchengladbach überwiesen hatte, ein.

Terzic soll Rose beim BVB beerben

Somit kommt den BVB die Trennung von Rose finanziell teuer zu stehen. Der 45-Jährige war vor der abgelaufenen Saison auf Edin Terzic gefolgt, der nun übereinstimmenden Medienberichten zufolge wieder die Nachfolge antreten soll.

"Nach einer Saison, die aus unterschiedlichen Gründen unbefriedigend war, mussten wir feststellen, dass wir in vielen Teilbereichen nicht das Maximum aus unseren Möglichkeiten herausgeholt haben", begründete BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke die überraschende Entscheidung.

Rose selbst sprach von einer "schwierigen Saison mit vielen Unwägbarkeiten". "Während unseres Gespräches ist in mir der Eindruck gereift, dass die hundertprozentige Überzeugung aller Verantwortlichen nicht mehr vorhanden ist. Letztlich haben wir uns deshalb gemeinsam entschieden, die Zusammenarbeit zu beenden", führte der gebürtige Leipziger aus.

Die Trennung war nach der Dortmunder Saisonanalyse erfolgt.