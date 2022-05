SGE legt Termin für Vorbereitungsstart fest

AFP/SID/FABRICE COFFRINI

Eintracht Frankfurt steigt am 27. Juni ins Training ein

Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt wird am 27. Juni in die Vorbereitung auf die neue Saison der Fußball-Bundesliga starten.

Die Nationalspieler stoßen exakt eine Woche später dazu, dies teilte der Verein am Montag mit. Ihr Trainingslager bezieht die SGE vom 9. bis 16. Juli im oberösterreichischen Windischgarsten, zuvor hatten die Hessen zwei Jahre pandemiebedingt auf ein Trainingslager verzichtet.

Testen wird die Eintracht unter anderem am 9. Juli gegen Oliver Glasners Ex-Klub Linzer ASK, das erste Pflichtspiel steht am Wochenende 29. Juli bis 1. August mit dem Auftakt im DFB-Pokal an.