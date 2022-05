So ist der Stand bei Schalkes Leihspielern

unknown

Amine Harit (l.) und Ozan Kabak habe keine Zukunft beim FC Schalke 04

Um Transfers für die Fußball-Bundesliga möglich und Gehaltsbudget frei zu machen, muss der FC Schalke 04 seine teuren Leihspieler loswerden.

Wie stehen die Chancen auf einen dauerhaften Abgang bei Amine Harit, Ozan Kabak und Co.? sport.de macht den Check.

Ozan Kabak (ausgeliehen bis 30. Juni 2022 an Norwich City, Vertrag auf Schalke bis 2024)

Hinter dem einst als Top-Talent gehandelten Türken liegt die Horror-Saison. Nur 13 Pflichtspiele absolvierte Kabak für Norwich. Zuletzt fiel er wochenlang wegen einer Oberschenkelverletzung aus.

Eine Kaufoption für den 22 Jahre alten Innenverteidiger ließ der abgeschlagene Tabellenletzte der Premier League folgerichtig verstreichen.

Laut "WAZ" gibt es zwar zahlreiche Interessenten für Kabak. Allerdings wird Schalke den Großverdiener wohl weit unter seinem immer noch auf 13 Millionen Euro taxierten Marktwert abgegeben müssen, um ihn von der Payroll zu bekommen.

Amine Harit (ausgeliehen bis 30. Juni 2022 an Olympique Marseille, Vertrag auf Schalke bis 2024)

An Marseilles starkem Saisonendspurt und letztlich auch einem starken zweiten Tabellenplatz in der Ligue 1 hatte Harit entscheidenden Anteil. Der 24-Jährige fühlt sich bei seinem Leihklub pudelwohl.

"Wir haben bis zuletzt daran geglaubt, ich bin sehr stolz, Teil dieses Abenteuers sein zu können und den Klub in die Champions League zurückkehren zu sehen. Danke für diese verrückte Saison", ließ er zuletzt in den sozialen Netzwerken verlauten.

Auch OM würde Harit Medienberichten zufolge gerne halten, dürfte ihn wegen einer von der FIFA verhängten Transfer-Sperre aber nur ein weiteres Jahr ausleihen. Das wiederum ist für Schalke unattraktiv.

Stattdessen wollen die Königsblauen den Spielmacher lieber an einen anderen Klub verkaufen. Im Raum steht eine Ablösesumme von satten zehn Millionen Euro.

Can Bozdogan (ausgeliehen bis 30. Juni 2022 an Besiktas, Vertrag auf Schalke bis 2024)

Der gebürtige Kölner überzeugte beim Istanbuler Top-Klub durchaus und könnte eine Zukunft haben.

Allerdings ist Besiktas laut "Sabah Spor" nicht gewillt, die Kaufoption in Höhe von zwei Millionen Euro für den 21 Jahre alten Mittelfeldspieler zu ziehen und bietet nur rund eine Million.

"Fanatik" zufolge hat aber auch Meister Trabzonspor die Fühler nach Bozdogan ausgestreckt.

Rabbi Matondo (ausgeliehen bis 30. Juni 2022 an Cercle Brügge, Vertrag auf Schalke bis 2023)

Nach holprigem Start zeigte sich der 21-jährige Waliser in Belgien ab dem Herbst in Top-Form. Neun Treffer und zwei Vorlagen gelangen ihm in 26 Liga-Spielen - die mit Abstand beste Saison seiner Profi-Laufbahn.

Auf Schalke hat Matondo wegen seines üppigen Vertrags aus Champions-League-Zeiten dennoch keine Zukunft. Und auch Cercle tut sich schwer, die Kaufoption in Höhe von 3,5 Millionen Euro zu bedienen.

Gut für den S04: Matondo soll auch bei Belgiens Serienmeister FC Brügge sowie bei mehreren Klubs der englischen Premier League auf dem Zettel stehen.

Hamza Mendyl (ausgeliehen bis 30. Juni 2022 an Gaziantep FK, Vertrag auf Schalke bis 2023)

In seinen 21 Einsätzen für Schalke blieb der marokkanische Linksverteidiger nahezu alles schuldig. Und auch bei Gaziantep fand Mendyl nicht sein Glück, fiel zudem im Frühjahr wochenlang mit einem Außenmeniskuseinriss aus.

Der 24-Jährige wird zur Saisonvorbereitung wohl zunächst wieder in Gelsenkirchen auf der Matte stehen - und schwer zu vermitteln sein.

Levent Mercan (ausgeliehen bis 30 Juni 2022 an Fatih Karagümrük, Vertrag auf Schalke bis 2023)

Ähnlich wie bei Mendyl ist die Situation auch bei Mercan. Nach einer desaströsen Hinserie kam er seit Februar in der SüperLig zwar zumindest sporadisch zum Einsatz. Zunächst steht aber auch für den Mittelfeldspieler aller Voraussicht nach die Rückkehr zu Schalke auf dem Programm.

Dries Wouters (ausgeliehen bis 30. Juni 2022 an KV Mechelen, Vertrag auf Schalke bis 2024)

Nur ein halbes Jahr nach seiner Verpflichtung im Sommer verließ der belgische Abräumer die Königsblauen im Januar schon wieder.

Man sei zwar "weiterhin überzeugt" von Wouters' Potenzial, teilte S04-Sportvorstand Rouven Schröder. Dieser brauche jedoch "unbedingt" Spielpraxis.

Die bekam er bei Mechelen jedoch ebenfalls nicht. Nach nur zwei Einsätzen stoppte eine hartnäckige Wadenzerrung den 25-Jährigen. Ob er nun ein Kandidat für den Bundesliga-Kader ist, bleibt abzuwarten.

Timo Becker (ausgeliehen bis 30. Juni 2022 an Hansa Rostock, Vertrag auf Schalke bis 2023)

Der Vollblut-Schalker nahm trotz seiner Leihe an der Aufstiegsfeier teil und wurde dort sogar mit Sprechchören von den Fans gefeiert.

Hansa würde den Innenverteidiger zwar gerne verpflichten, auch andere Zweitligisten sollen Becker im Visier haben. Der 25-Jährige selbst peilt der "WAZ" zufolge jedoch einen Neustart auf Schalke an.

Die Tendenz gehe jedoch dahin, dass sein Herzensverein keinen Bedarf mehr für den gebürtigen Hertener hat und dieser den Verein verlassen soll.

Nassim Boujellab (ausgeliehen bis 31. Dezember 2023 an HJK Helsinki, Vertrag auf Schalke bis 2023)

Bei 22 Jahre alten Mittelfeldspieler besteht für Schalkes Klub-Führung im Sommer noch kein Handlungsbedarf. Sein Leihvertrag in der finnischen Kalenderjahresliga läuft noch weitere sechs Monate.

Tobias Knoop