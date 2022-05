Gravenberch "bestätigt" Wechsel zum FC Bayern

IMAGO/Anke Waelischmiller/SVEN SIMON

Ryan Gravenberg wechselt zum FC Bayern

Der Wechsel von Ryan Gravenberch von Ajax Amsterdam zum FC Bayern ist perfekt. Bestätigt hat der Rekordmeister den Deal zwar noch nicht, dafür sendete der Mittelfeldspieler selbst am Mittwoch ein unmissverständliches Zeichen.

Der FC Bayern bekommt den nächsten Wunschspieler: Nachdem die Münchner bereits Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui aus Amsterdam an die Isar lotsten, ist nun auch der zähe Poker um Mittelfeldspieler Ryan Gravenberch beendet.

Nachdem zunächst niederländische Medien am Mittwoch von einer Einigung zwischen dem FC Bayern und Ajax Amsterdam berichteten, schrieben auch "Sport Bild", "Sport1", "Bild" und Co., dass der Deal vom deutschen Rekordmeister endgültig eingetütet wurde.

In München wird Gravenberch demnach einen Vertrag bis 2027 unterschreiben und pro Saison 9,2 Millionen Euro kassieren. Wie hoch die Ablöse ist, ist hingegen noch unklar. "Sport Bild" schreibt einer Basissumme in Höhe von 18,5 Millionen Euro plus 5,5 Millionen Euro in Form von Bonuszahlungen inklusive einer Weiterverkaufsklausel, die Ajax bei einem künftigen Transfer 7,5 Prozent der Ablöse zusichert.

"Sport1" berichtete derweil von einer Ablöse zwischen 20 und 25 Millionen Euro, die durch diverse Boni auf bis zu 30 Millionen Euro steigen kann. Der für gewöhnlich gut informierte "Transferexperte" Fabrizio Romano hingegen schreibt von 25 Millionen Euro inklusive Boni und bereits erwähnter Weiterverkaufsklausel.

Gravenberch "bestätigt" seinen Wechsel zum FC Bayern

Der FC Bayern, Ajax Amsterdam und Ryan Gravenberch haben den Deal zwar noch nicht bestätigt, schließlich steht der obligatorische Medizincheck noch aus, der Mittelfeldspieler selbst machte aber bereits klar, dass er in der kommenden Saison das Trikot der Münchner tragen wird. Die Fix-Meldung von Romano in den sozialen Medien markierte Gravenberch mit einem Like - ein deutliches Signal dafür, dass alles nach Plan gelaufen ist.

Ob Gravenberch den Kader des FC Bayern ergänzt oder als Ersatz geholt wird, ist noch nicht klar. Auswirkungen könnte der Transfer vor allem auf die Zukunft von Corentin Tolisso haben. Die Zukunft des Franzosen beim Rekordmeister ist immer noch offen. Mit der Ankunft von Gravenberch sind seine Chancen auf einen Verbleib allerdings drastisch gesunken.