Goretzka rechnet mit Gnabry-Verbleib beim FC Bayern

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Leon Goretzka glaubt an eine Zukunft von Serge Gnabry beim FC Bayern

Dem FC Bayern stehen in diesem Sommer womöglich gleich mehrere prominente Abgänge bevor. Nationalspieler Leon Goretzka bleibt in dieser unruhigen Phase aber gelassen. Zumindest bei Serge Gnabry rechnet er fest mit einem Verbleib.

Trotz des stockenden Vertragspokers gehe er davon, "dass [Gnabry, Anm. d. Red.] bei uns bleibt", machte der 27-Jährige im Interview mit "Sky" deutlich. Deshalb wollte sich der Mittelfeldspieler auch nicht im Detail zu einer möglichen Zukunft ohne den Flügelstürmer äußern.

Gnabry steckt mit den Münchnern seit Monaten in zähen Verhandlungen über eine Verlängerung seines 2023 auslaufenden Vertrags. Immer wieder hieß es zuletzt, eine Ausweitung der Zusammenarbeit sei der wahrscheinlichste Ausgang des Pokers.

"Sport1" berichtete allerdings, dass der 26-Jährige von der Verhandlungstaktik der Vereinsspitze mehr und mehr enttäuscht sei und das Gefühl habe, dass andere Spieler mehr Wertschätzung erhalten haben. Noch gebe es beim Thema Gehalt Redebedarf.

Doch auch ohne die Gnabry-Personalie steht der FC Bayern im Sommer vor einem Umbruch. "Man merkt, dass Veränderungen da sind. Das heißt aber nicht immer was Schlechtes", kommentierte Goretzka den bislang unruhigen Sommer an der Isar.

Robert Lewandowski wird noch mit einem Wechsel zum FC Barcelona in Verbindung gebracht. Der Abgang von Niklas Süle zum BVB steht indes schon seit Monaten fest.

Neuzugänge beim FC Bayern: Goretzka fürchtet keine Konkurrenz

Dieser Verlust trifft Goretzka ganz besonders: "Für mich persönlich ist es schade, weil es ein guter Kumpel ist, den ich kenne, seitdem ich ein Kind bin. Ich habe es sehr genossen, mit ihm zusammenzuspielen", so der Ex-Schalker. Dennoch sei er sich sicher, dass der Verein "Ersatz finden" werde.

Auf anderen Positionen haben die Münchner sich bereits personell verstärkt. Mit Noussair Mazraoui kommt ein neuer Spieler für die rechte Abwehrseite von Ajax Amsterdam, angeblich steht Mittelfeldspieler Ryan Gravenberch ebenfalls kurz vor einem Wechsel nach München.

Um seine Stellung im Team macht sich Goretzka angesichts der neuen Kollegen aber keine Gedanken: "Ich fürchte keine Konkurrenz. Unter Reibung entsteht Wärme und wir wollen nächstes Jahr einiges erreichen", machte er deutlich.

Grundsätzlich wolle er mit dem FC Bayern im nächster Jahr wieder nach mehr Titel greifen als nur der Meisterschaft: "Diese Saison insgesamt war nicht zufriedenstellend, was jedoch viele im Verein extrem motiviert, es im nächsten Jahr wieder besser zu machen."

Gerade in der Champions League sei das Team auf Wiedergutmachung aus. "Wir waren in den wichtigen Spielen nicht auf der Höhe - das war nicht Bayern-like. In der Champions League rauszufliegen, ist uns in den vergangenen Jahren bei einem solchen Gegner nicht passiert", legte Goretzka dar.