Real-Keeper Courtois mit großer Genugtuung

Torhüter Thibaut Courtois (2.v.r.) rettete Madrid mit zahlreichen Paraden den Sieg

Der überragende Torhüter Thibaut Courtois verspürt nach dem Champions-League-Sieg mit Real Madrid viel Genugtuung.

"Ich habe viele gesehen, die mich kritisiert haben, aber heute haben wir wieder gezeigt, wer der König von Europa ist", sagte der Belgier nach dem 1:0 gegen den FC Liverpool im Finalort Paris. Mit seinen spektakulären Paraden hatte der 30-Jährige bei den Spaniern großen Anteil am Coup im Stade de France. "Heute konnte mir niemand den Wunsch nehmen, die Champions League zu gewinnen. Ich wollte unbedingt gewinnen", sagte Courtois.

Der belgische Nationaltorhüter holte erstmals in seiner Karriere den Titel in der Königsklasse. "Ich fühle mich dieses Jahr sehr gut, wir haben gute Arbeit geleistet", sagte Courtois, der im Stadion fast von seiner gesamten Familie auf der Tribüne unterstützt wurde - mit einer Ausnahme.

"Es tut mir leid für meinen Bruder, er heiratet morgen und ich kann nicht dabei sein. Am Montag werde ich bei der standesamtlichen Trauung dabei sein", sagte er. Courtois wurde nach dem Spiel von der UEFA als "Man of the Match" ausgezeichnet.