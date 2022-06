Diesen Spieler empfiehlt Matthäus dem FC Bayern

IMAGO/Oliver Zimmermann

Lothar Matthäus empfiehlt dem FC Bayern einen prominenten Torjäger

Der Wechselwunsch von Robert Lewandowski sorgt beim FC Bayern für mächtig Unruhe. Lothar Matthäus zeigt Verständnis für den Weltfußballer und empfiehlt dem Rekordmeister gleichzeitig einen möglichen Nachfolger.

"Meine Zeit bei Bayern ist vorbei": Mit diesen Worten unterstrich Robert Lewandowski vor wenigen Tagen sein Bestreben, München im Sommer nach insgesamt acht Jahren zu verlassen.

Der 33-Jährige möchte künftig im Trikot des FC Barcelona auflaufen. "Ich kann Lewandowski verstehen", erklärte Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus bei "Bild".

Dabei erinnerte sich der TV-Experte auch an seine aktive Zeit in Italien. "Ich habe 1991 bei Inter Mailand gemerkt, dass sich etwas verändert", führte der 61-Jährige aus: "Auch ich war Weltfußballer, wie Robert jetzt. Aber ich habe gemerkt, dass sich Inter im Umbruch befindet, der Verein hat damals ebenfalls nicht mehr so intensiv gesprochen, schon einen Nachfolger im Kopf gehabt."

Bislang stellt sich der FC Bayern bezüglich eines Lewandowski-Transfers aber quer. Liverpool-Star Sadio Mané gilt indes als die Münchner Wunschlösung für die Offensive.

Matthäus legt seinem Ex-Verein noch einen weiteren Angreifer ans Herz. "Ich würde Romelu Lukaku holen, wenn es wirtschaftlich machbar sein sollte. Lukaku und Sadio Mané für Lewandowski und Serge Gnabry, falls der deutsche Nationalspieler den Verein verlassen sollte: Das hätte Qualität, das hätte Strahlkraft", meinte der Weltmeister von 1990.

"Gegen Lukaku möchte kein Verteidiger gerne spielen"

"Mit dieser Angriffsformation müsste sich Bayern vor keinem Team verstecken. Die Verantwortlichen des FC Bayern, die ja öffentlich in der Kritik stehen, hätten sich profiliert. Gegen Lukaku möchte kein Verteidiger gerne spielen, Mané ist flexibel einsetzbar", analysierte Matthäus.

Lukaku wurde in den letzten Tagen immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Der 29 Jahre alte Belgier, der eine enttäuschende Saison in Diensten des FC Chelsea hinter sich hat, soll laut "La Repubblica" eine Rückkehr zu Inter Mailand anstreben, wo er bereits zwischen 2019 und 2021 spielte.