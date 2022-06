Einigung im Mané-Poker angeblich in Sicht

IMAGO/DAVID CATRY

Der FC Bayern bemüht sich weiterhin um Sadio Mané vom Liverpool

Der FC Bayern gibt im Poker um Sadio Mané offenbar Gas und hat das erste Angebot beim FC Liverpool eingereicht. Dieses war dem Klub von Jürgen Klopp zwar zu niedrig. Eine Einigung soll aber in Reichweite sein.

Wie die "Times" berichtet, hat der FC Liverpool ein erstes offizielles Angebot des FC Bayern für Sadio Mané erhalten.

Demnach habe der deutsche Rekordmeister für den Angreifer eine Basisablöse in Höhe von 21 Millionen Pfund (ca. 24,5 Mio. Euro) plus vier Millionen Pfund (ca. 4,5 Mio. Euro) in Form von Bonuszahlungen geboten, von denen ein Teil zum Beispiel im Fall eines Münchner Champions-League-Sieges fällig werden würden. Der FC Liverpool habe diese Offerte jedoch abgelehnt, meldet die "Times".

Deutlich erhöhte Offerte des FC Bayern?

Die Informationen von der Insel bestätigt auch "Sport1". Demnach bereite der FC Bayern nun allerdings ein deutlich erhöhtes Angebot für Mané vor.

Die Sockelablöse soll bei rund 35 Millionen Euro liegen, Boni könnten weiterhin dazukommen. Alle Parteien rechneten mit einer baldigen Einigung, heißt es.

Liverpool soll einen Verkauf des Flügelstürmers aber nur dann in Erwägung ziehen, wenn ein Nachfolger gefunden ist.

Hier wurden zuletzt einige Namen gehandelt, unter anderem der von Ex-BVB-Profi Christian Pulisic (FC Chelsea), konkret hat sich aber offenbar noch nichts ergeben.

FC Bayern und Sadio Mané haben die Fronten geklärt

Zwischen Mané und dem FC Bayern sollen die Fronten indes schon länger geklärt sein. Auf dem Tisch liegt Medienberichten zufolge ein unterschriftsreifer Dreijahresvertrag für den Senegalesen. Als Gehalt sind rund 20 Millionen Euro pro Saison im Gespräch.

Dass Mané eine Luftveränderung anstrebt, machte der 30-Jährige zuletzt immer wieder deutlich.

Zunächst ließ er seinen Verbleib in Liverpool offen. Anschließend scherzte er auf einer PK und sagte, er werde das tun, was viele seiner Landsleute von ihm erwarten und die Reds verlassen.

Zwar ruderte er inzwischen schon wieder zurück, eine Zukunft im Trikot des FC Liverpool scheint dennoch ausgeschlossen.